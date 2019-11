Wiener Privatbank SE

EANS-Stimmrechte: Wiener Privatbank SE

Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

-------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Emittent: Wiener Privatbank SE 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person: Herbert Schoderböck 4. Namen der Aktionäre: Alpha Global Ltd. 5. Datum der Schwellenberührung: 19.11.2019 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | | | | der | die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 8,64 % | 0,00 % | 8,64 % | 5 004 645 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 7,95 % | | 7,95 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________| Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: ____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT0000741301|________432_179|_______________|_________8,64_%|_______________| |_Subsumme_A_|____________432_179____________|____________8,64_%_____________| ______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|_____können_____|_______________| |______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________| ______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| | Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: _____________________________________________________________________________ | | | | | Direkt | | | | | Direkt | Direkt | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert| gehaltene | Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer| Stimmrechte | sonstige | beiden (%) | | | | |in Aktien (%)|Instrumente | | |_________|____________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________| | 1 |Herbert | | 8,64 %| | 8,64 %| |_________|Schoderböck_|____________|_____________|_____________|_____________| | 2 |Alpha Global| 1 | 0,00 %| | 0,00 %| |_________|Ltd_________|____________|_____________|_____________|_____________| 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: Alpha Global Ltd. übertrug mit Aktienkaufvertrag vom 19.11.2019, abgewickelt am selben Tag, 431.679 Aktien der Wiener Privatbank SE an ihren Alleingesellschafter Mag. Herbert Schoderböck. Nach dieser Übertragung hält Alpha Global Ltd. keine Aktien mehr an Wiener Privatbank SE. Rückfragehinweis: Wiener Privatbank SE Eduard Berger, Mitglied des Vorstandes – eduard.berger@wienerprivatbank.com MMag. Dr. Helmut Hardt, Mitglied des Vorstandes – helmut.hardt@wienerprivatbank.com T +43 1 534 31–0, F -710 www.wienerprivatbank.com Börse: Wien (Amtlicher Handel) ISIN: AT0000741301 Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

