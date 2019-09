Wiener Privatbank SE

Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

-------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Emittent: Wiener Privatbank SE 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person Gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 133 Z 7 BörseG 2018) ___________________________________________________________________________ |____Vorname____|_____Name/Nachname_____|________Sitz_________|____Staat____| |_______________|K5_Privatstiftung______|Wien_________________|Österreich___| |_______________|Kerbler_Holding_GmbH___|Wien_________________|Österreich___| |_______________|K5_Beteiligungs_GmbH___|Wien_________________|Österreich___| |Günter_________|Kerbler________________|_____________________|_____________| |_______________|Sonne_Privatstiftung___|Wien_________________|Österreich___| |_______________|Kowar_KG_______________|Wien_________________|Österreich___| |_______________|J.K._Beteiligungs_GmbH_|Wien_________________|Österreich___| |Mag._Johann____|Kowar__________________|_____________________|_____________| |Dr._Helmut_____|Hardt__________________|_____________________|_____________| | |ELMU | | | | |Beteiligungsverwaltungs|Wien |Österreich | |_______________|GmbH___________________|_____________________|_____________| |_______________|TOEM_GmbH______________|Wien_________________|Österreich___| |Eduard_________|Berger_________________|_____________________|_____________| 4. Namen der Aktionäre: Die unter Punkt 3 genannten Personen sowie Mag. Brigitte Ludwig 5. Datum der Schwellenberührung: 13.9.2019 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | | | | der | die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 62,60 % | 0,00 % | 62,60 % | 5 004 645 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 72,50 % | 0,00 % | 72,50 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________| Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: ____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT0000741301|_______________|______3_133_085|_______________|________62,60_%| |_Subsumme_A_|___________3_133_085___________|____________62,60_%____________| ______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|_____können_____|_______________| |______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________| ______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| | Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene |Total von| |Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | beiden | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | (%) | | | | | (%) |Instrumente| | |_______|_______________________|____________|___________|____(%)____|_________| |___1___|K5_Privatstiftung______|____________|___________|___________|_________| |___2___|Kerbler_Holding_GmbH___|_____1______|____15,31_%|___________|__15,31_%| |___3___|K5_Beteiligungs_GmbH___|_____1______|____16,04_%|___________|__16,04_%| |___4___|Günter_Kerbler_________|____________|_____7,71_%|___________|___7,71_%| |___5___|Sonne_Privatstiftung___|____________|_____0,53_%|___________|___0,53_%| |___6___|J.K._Beteiligungs_GmbH_|_____5______|_____0,18_%|___________|___0,18_%| |___7___|Mag._Johann_Kowar______|____________|_____0,79_%|___________|___0,79_%| |___8___|Kowar_KG_______________|_____7______|____10,90_%|___________|__10,90_%| |___9___|Dr._Helmut_Hardt_______|____________|_____4,95_%|___________|___4,95_%| | |ELMU | | | | | | 10 |Beteiligungsverwaltungs| 9 | 1,43 %| | 1,43 %| |_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________| |__11___|Mag._Brigitte_Ludwig___|____________|_____0,48_%|___________|___0,48_%| |__12___|Eduard_Berger__________|____________|___________|___________|_________| |__13___|TOEM_GmbH______________|_____12_____|_____4,27_%|___________|___4,27_%| 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: Eduard Berger, geb. 19.04.1968 ist alleinvertretungsbefugter Gesellschafter- Geschäftsführer der TOEM GmbH; Dr. Helmut Hardt, geb. 01.07.1960 ist alleinvertretungsbefugter Gesellschafter- Geschäftsführer der ELMU Beteiligungsverwaltungs GmbH; Mag. Brigitte Ludwig ist Ehefrau von Dr. Helmut Hardt. Wien am 16.9.2019 Rückfragehinweis: Wiener Privatbank SE Eduard Berger, Mitglied des Vorstandes – eduard.berger@wienerprivatbank.com MMag. Dr. Helmut Hardt, Mitglied des Vorstandes – helmut.hardt@wienerprivatbank.com T +43 1 534 31–0, F -710 www.wienerprivatbank.com Börse: Wien (Amtlicher Handel) ISIN: AT0000741301 Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Wiener Privatbank SE Parkring 12 A-1010 Wien Telefon: +43-1-534 31-0 FAX: +43-1-534 31-710 Email: office@wienerprivatbank.com WWW: www.wienerprivatbank.com ISIN: AT0000741301 Indizes: WBI Börsen: Wien Sprache: Deutsch

