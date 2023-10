KFC

KFC bittet Tausende von Menschen aus 17 Ländern, ihr Geheimrezept in Zelda nachzumachen: „Der Rezeptlauf".

„Der Rezeptlauf", der erste von einer Marke erstellte Speedrun, bringt Zelda-Spieler zusammen, um das Geheimrezept des Colonels nachzukochen - Mehr als 100 Stunden ununterbrochener organischer Inhalt generiert - Ein PS21-Projekt

KFC hat Spieler herausgefordert, sein geheimes Fried Chicken-Rezept (gebratenes Huhn) im neuen Videospiel „The Legend of Zelda: Tränen des Königreichs" nachzukochen, nachdem die Spieler entdeckt hatten, dass das neue Spiel zum ersten Mal die Möglichkeit bietet, Fried Chicken zu kochen. KFC startete die Challenge und brachte Tausende von Spielern aus 17 verschiedenen Ländern dazu, am „Der Rezeptlauf" teilzunehmen, dem ersten von der Marke entwickelten Speedrun, bei dem es darum ging, sein eigenes Chicken-Rezept im KFC-Stil in Zelda TOTK am schnellsten zu kochen.

Um „Der Rezeptlauf" abzuschließen, mussten die Spieler ihre eigene Version des Geheimrezepts von KFC im Videospiel ausarbeiten, indem sie Chicken, Öl sowie 11 Kräuter und Gewürze ihrer Wahl in der virtuellen Welt von Zelda: Tränen des Königreichs sammelten.

Darüber hinaus hat KFC in Zusammenarbeit mit SRE (@SpeedrunEspanol) „Der Rezeptlauf" zu einem globalen Wettbewerb gemacht. Amateurspieler aus 17 Ländern auf der ganzen Welt wetteiferten darum, das Rezept in Rekordzeit umzusetzen, um eine goldene Trophäe in Form eines Hähnchenschenkels im Wert von 11.000 Euro zu gewinnen.

Parallel dazu forderte KFC die Spieler auf, über Twitter den Videoclip zu teilen, in dem sie ihr geheimes Fried Chicken-Rezept im Videospiel nachstellen. Innerhalb weniger Stunden war der Hashtag #TheRecipeRun in aller Munde, was 27 % der gesamten Konversation während des Kampagnenzeitraums ausmachte. Insgesamt wurden weltweit mehr als 145 Millionen Impressionen in den sozialen Medien und mehr als 100 Stunden organische Inhalte generiert. Alle Spieler, die die Challenge geschafft haben, erhielten Codes, die sie für ein „Five Chicken Strip"-Menü in der KFC Spanien-App und auf der Website einlösen konnten.

In einer einzigen Woche beteiligten sich bei KFC Spanien mehr als 2.500 Personen an der Aktion. Infolgedessen nahm der Web-Traffic während der Aktionstage um 58 % zu, und 44,5 % der Bestellungen wurden über den Desktop aufgegeben, was im Gegensatz zu den 12 % steht, die diese Art von Bestellungen in den vorangegangenen fünf Monaten ausmachte. Diese Daten zeigen, dass es KFC gelungen ist, seine Fried Chicken-Köche aus dem Videospiel dazu zu bringen, auch Kunden seines Fried Chicken zu werden.

