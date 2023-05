Kaufland

Ralf Dümmel und Kaufland bringen Frucht-Innovation in die Filialen

Neckarsulm (ots)

Gewürze für Früchte? Was nach einer ungewöhnlichen Idee klingt, finden Kaufland-Kunden ab Donnerstag bundesweit in allen Filialen. Hinter dem Produkt "Fruping" stecken Gewürzmischungen mit Zutaten wie Chili und Hibiskusblüten. Entdeckt wurden sie von Investor Ralf Dümmel in der jüngsten Folge der VOX TV-Sendung "Die Höhle der Löwen".

"Ein innovatives Produkt wie Fruping verdient besondere Aufmerksamkeit. Deshalb haben wir gemeinsam mit Ralf Dümmel und den Start-up-Gründern hinter Fruping, Marcel Büttner und Florian Hornig, einen Online-Spot produziert, der erfrischend und authentisch zugleich ist - wie das Produkt selbst", sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing bei Kaufland Deutschland.

In dem mit der Agentur DEPARTD produzierten Spot sitzt Ralf Dümmel zunächst traurig im Auto. Die Wolken hängen tief, die Laune ist auf Halbmast. Aus seiner Obstbox fischt er ein tristes Brot, das seinen Tag auch nicht mehr retten kann. Doch plötzlich erklingt eine freudige Melodie und lässt den Investor aufhorchen. Vor ihm hält der Kaufland-Obstwagen von Fruping mit frischen Äpfeln, Melonen und Mangos in der Auslage. Im Wagen sitzen die beiden Gründer Florian und Marcel, die Ralf Dümmel ein Schälchen saftiger Apfelstücke überreichen und mit dem "Sweet Chili"-Topping verfeinern. Sofort wird dieser von einer Geschmacksexplosion überwältigt und stellt fest: "Das muss ich haben!" Florian lächelt und deutet mit einer Kopfbewegung zur Kaufland-Filiale, wo das Fruchtgewürz schon bald erhältlich ist.

"Auch in der VOX TV-Sendung hat mich das Produkt sofort überzeugt, das eine perfekte Ergänzung zum Frische-Sortiment von Kaufland ist", sagt Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer der DS Gruppe. Seit 2016 ist er in der VOX TV-Sendung "Die Höhle der Löwen" fester Bestandteil der Investorenrunde. Oft landen Produkte, in die er investiert, anschließend auch in den Kaufland-Filialen.

Frische Produkte wie Obst und Gemüse in einer breiten Auswahl - dafür steht Kaufland. Der Einzelhändler bietet das ganze Jahr über ein breites Obst- und Gemüsesortiment und gibt seinen Kunden zugleich ein "Frischeversprechen". Das bedeutet: Die Filialen werden täglich beliefert und die Waren fortlaufend kontrolliert. Kaufland pflegt ein großes Netzwerk an regionalen und überregionalen Landwirten, die auch ökologisches und biodynamisches Obst und Gemüse produzieren. Die Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten sorgt für kurze Transportwege, die besondere Frische garantieren und zudem die Umwelt schonen.

