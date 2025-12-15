Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG

Hilfe, die ankommt

Netto unterstützt rund 1.600 regionale Vereine mit über 700.000 Euro

Maxhütte-Haidhof (ots)

Gemeinsam stark: Rund 1.600 Vereine profitieren von der Netto-Vereinsspendenaktion 2025

Gesellschaftlicher Zusammenhalt: Kundinnen und Kunden spenden gemeinsam mit Netto für Sport, Kultur, Umwelt und Soziales

Starke Vereine für ein starkes Miteinander: In Zeiten wachsender gesellschaftlicher Herausforderungen leisten Vereine einen entscheidenden Beitrag für den sozialen Zusammenhalt. Ob Sport, Kultur, Umwelt oder soziale Teilhabe - das Engagement vor Ort hält unsere Gesellschaft zusammen. Doch viele Vereine stehen unter finanziellem Druck: Steigende Kosten und begrenzte Mittel erschweren ihre Arbeit. Als Nahversorger mit über 4.400 Filialen in ganz Deutschland unterstützt Netto Marken-Discount mit seiner regionalen Spendenaktion die Vereinsarbeit und macht auf deren wichtige Aufgabe aufmerksam.

Über 700.000 Euro für rund 1.600 Vereine - dank gemeinsamer Spendenkraft

Mit der Spendenaktion "Bring dich ein für deinen Verein" hat Netto 2025 erneut gezeigt, wie einfach Helfen im Alltag sein kann: 17 Wochen lang konnten Kundinnen und Kunden beim Einkauf an der Kasse aufrunden oder ihren Pfandbon für Vereine der Region spenden. Das Ergebnis: Über 700.000 Euro - durch Kundenspenden und einer Unternehmensspende von Netto. Rund 1.600 gemeinnützige Vereine aus ganz Deutschland, von Sport- und Musikvereinen bis hin zu Umwelt- und Sozialprojekten, erhielten eine direkte finanzielle Unterstützung. An vier Aktionstagen verdoppelte Netto die taggleichen Kundenspenden mit einer Unternehmensspende.

"Als Nahversorger sind wir dort aktiv, wo unsere Kundinnen und Kunden leben - mitten in den Regionen. Mit unserer Spendenaktion möchten wir das Engagement vor Ort sichtbar machen und gezielt stärken. Unsere Kundinnen und Kunden zeigen dabei jeden Tag, wie einfach Helfen im Alltag sein kann: Ein aufgerundeter Betrag oder ein gespendeter Pfandbon kann viel bewirken. Für diese gelebte Solidarität sagen wir herzlich Danke", so Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount.

Gemeinsam helfen, wo Hilfe gebraucht wird: Spendenaktion mit der Tafel Deutschland

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Vereinsspendenaktion setzt Netto sein soziales Engagement fort: Seit dem 1. Dezemberläuft der neue Spendenzeitraum zugunsten der Tafel Deutschland bis zum 31. Januar 2026: In dieser Zeit haben Kundinnen und Kunden die Chance, beim Bezahlen an der Netto-Kasse ganz einfach aufzurunden oder ihren Pfandbon zu spenden - und so einen echten Beitrag zu leisten.

Netto Marken-Discount im Profil:

Netto Marken-Discount gehört mit rund 4.400 Filialen, über 88.500 Beschäftigten, wöchentlich 21,5 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 17,6 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Netto ist PAYBACK Partner: In allen Netto-Filialen, im Netto-Onlineshop und auf netto-reisen.de können Punkte gesammelt werden. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland. Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang der Schwerpunktthemen Klimaschutz, Biodiversität, Süßwasser und Ressourcen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit über 5.665 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Talenten aus den eigenen Reihen.

Original-Content von: Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuell