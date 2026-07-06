RTL Deutschland GmbH

Einladung zur Kino-Premiere der 4. Staffel "Die Verräter"

Exklusive Preview der 1. Folge mit Sonja Zietlow und prominenten Gästen

Köln (ots)

Liebe Medienpartnerinnen und Medienpartner,

wir laden Sie herzlich zur exklusiven Kino-Premiere der 4. Staffel von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" ein.

Montag, 3. August 2026

Cinenova Kino

Herbrandstraße 11, 50825 Ehrenfeld

Ablauf:

13:00 Uhr: Roter Teppich mit Interview- und Fotomöglichkeiten

14:30 Uhr: Exklusive Premiere der 1. Folge im Kinosaal

ca. 16:00 Uhr: Veranstaltungsende

Wer die erste Folge bereits vor dem Start auf RTL+ sehen möchte, hat dazu ausschließlich bei der Kino-Premiere Gelegenheit.

Moderatorin Sonja Zietlow sowie zahlreiche prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer der neuen Staffel werden vor Ort sein. Darüber hinaus begrüßen wir bekannte Gesichter aus den vergangenen drei Staffeln.

Am Roten Teppich haben Sie Gelegenheit zu Interviews, Fotos und Drehs mit dem aktuellen Cast, darunter unter anderem Marijke Amado, Cathy Hummels, Max Kruse, Gabriel Kelly, Urs Meier, Marcel Nguyen und Papis Loveday.

Bitte geben Sie uns bis spätestens Freitag, 31. Juli 2026, Bescheid, ob Sie teilnehmen möchten.

Für Ihre Anmeldung oder bei Rückfragen stehen Ihnen Ernst Rudolf (ernst.rudolf@rtl.de), Yvonne Wagner (yvonne.wagner@rtl.de) und Katrin Bechtoldt (katrin.bechtoldt@rtl.de) gerne zur Verfügung.

Alle Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier in der Pressemappe.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

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