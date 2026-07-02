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Erste Liga. Mit Heimvorteil: RTL Deutschland und Sky starten gemeinsam in eine neue Ära für Content, Streaming und Vermarktung

Köln (ots)

Düsseldorf, 2. Juli 2026 - Ein neues Kapitel für den deutschen Medienmarkt: Beim Screenforce Festival 2026 hat RTL Deutschland seine Strategie sowie die Programm-, Sport- und Vermarktungs-Highlights der kommenden Saison präsentiert. Im Mittelpunkt stand die Vision eines neuen nationalen Medienplayers, der mit der gebündelten Kraft von RTL und Sky neue Maßstäbe für Zuschauerinnen und Zuschauer, Werbekunden und den Medienstandort Deutschland setzt. Mit dem Zusammenschluss von RTL Deutschland und Sky ist ein Unternehmen mit mehr als 12 Millionen zahlenden Abonnenten entstanden. Es ist die lokale Nummer eins in linearem TV, Streaming und Pay-TV. Zugleich stärkt der Zusammenschluss die Investitionskraft des Unternehmens und schafft die Grundlage für weiteres Wachstum in den Bereichen Inhalte, Technologie und KI.

Content-Offensive über alle Genres hinweg

RTL Deutschland präsentierte zahlreiche Programm-Highlights für die kommenden Monate. Zu den angekündigten Highlights der Season 2026/27 bei RTL Deutschland zählen unter anderem neue Entertainment-Shows wie "Gladiators - Die Show der Giganten", die jeweils längsten Staffeln der Erfolgsmarken "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und "Let's Dance", eine neue Staffel von "Die Verräter", sowie die großen Fiction-Events "Heidi" und "Goethe & Schiller". RTL Deutschland baut zudem die Zusammenarbeit mit Sebastian Lege langfristig aus: Ab Januar 2027 wird Deutschlands bekanntester Produktentwickler und Food-Experte exklusiv für RTL Deutschland tätig sein. Den "Deutschen Fernsehpreis", der in diesem Jahr bei RTL ausgestrahlt wird, moderiert Barbara Schöneberger. Mit der ersten RTL "Jetski Star WM" hebt Stefan Raab die Live-Eventunterhaltung auf ein neues Level. Parallel baut RTL+ sein Reality-Portfolio mit "Virgin Island - Unberührt im Paradies", "Prominent verwandt" und "Bad Boyfriends - Jetzt wird abgerechnet" weiter aus.

Besondere Bedeutung kommt künftig dem Sportportfolio zu. Durch die Bündelung der Sportkompetenz von RTL und Sky entsteht ein neues Zuhause für Sportfans in Deutschland. Von der Bundesliga über den DFB-Pokal, die UEFA Europa League und Conference League bis hin zur NFL und Formel 1 wird Premium-Sport künftig über alle Kanäle hinweg noch breiter verfügbar sein.

Ein vollständiger Überblick der Programmhighlights 2026/27 ist ab sofort im RTL Media Hub abrufbar.

Über das Programm hinaus bündeln RTL+, Sky und WOW ihre Stärken in einer integrierten Video-Infrastruktur. Als führender lokaler Wettbewerber auf Augenhöhe mit internationalen Streaming-Plattformen vernetzt das neue Unternehmen Inhalte über alle Plattformen hinweg und erleichtert den Zugang zu Premium-Content. Grundlage dafür sind jährliche Investitionen von mehr als zwei Milliarden Euro in unabhängige Nachrichten, Premium-Unterhaltung, Fiction und Live-Sport.

Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland: "Der Zusammenschluss von RTL und Sky ist ein wichtiges Signal für die Zukunft des Medienstandorts Deutschland. In einer Zeit, in der der Wettbewerb mit den globalen Plattformen immer härter wird, schaffen wir ein Medienunternehmen mit europäischer Perspektive und einer Größe, die es im deutschsprachigen Raum bislang so nicht gegeben hat. Mit unserer einzigartigen Verbindung aus Free-TV, Streaming, Pay-TV, Journalismus, Unterhaltung und Live-Sport eröffnen wir neue Möglichkeiten für unser Publikum, unsere Partner und den gesamten Werbemarkt - mit deutlich mehr Werbekontakten als jeder andere Wettbewerber. Wir spielen in der ersten Liga - mit dem entscheidenden Heimvorteil: Unserer Nähe zu den Menschen, den stärksten lokalen Inhalten in allen Genres und unserem tiefen Verständnis für den deutschen Markt sowie der Fähigkeit, Reichweite, Relevanz und Wirkung aus einer Hand anzubieten."

Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland: "Mit RTL und Sky entsteht ein einzigartiger Inhaltekosmos. Wir vereinen die stärksten Entertainment-Marken, die relevantesten News-Angebote, das attraktivste Live-Sport-Portfolio und die beliebtesten On Air Talents des Landes unter einem Dach. So entsteht ein Angebot, das Menschen begeistert, verbindet und für relevante Momente sorgt, über die ganz Deutschland spricht. Mit dieser geballten Content-Power machen wir Inhalte groß, wie kein anderer das kann."

Neue Stärke für Werbekunden

Auch im Werbemarkt beginnt mit dem Zusammenschluss eine neue Ära. Frank Vogel verantwortet künftig das gemeinsame Werbegeschäft des Unternehmens sowie die internationale Vermarktung rund um RTL AdAlliance und die AdTech-Beteiligungen des Unternehmens. Damit werden die Vermarktungsaktivitäten des neuen Unternehmens über alle Plattformen und Märkte hinweg noch enger verzahnt.

Frank Vogel, CEO Ad Alliance: "Mit RTL und Sky spielen wir künftig auch in der Vermarktung in der ersten Liga - und das mit Heimvorteil. Wir verbinden lineares Fernsehen, Streaming und Premium-Video so konsequent wie kein anderer Anbieter im deutschsprachigen Raum und nutzen dabei unsere besondere Nähe zum lokalen Markt. Gerade in einer zunehmend fragmentierten Videowelt wird Konvergenz zum entscheidenden Wirkungstreiber. Deshalb führen wir Reichweiten, Daten und Vermarktungslösungen noch enger zusammen und entwickeln skalierbare Total-Video-Angebote, die Werbekunden eine einfachere Planung und mehr Wirkung ermöglichen. Damit stärken wir unsere Position als führender lokaler Partner im Wettbewerb mit den globalen Plattformen."

Durch die Integration von Sky erweitert die Ad Alliance ihr Vermarktungsportfolio um zusätzliche Premium-Reichweiten, neue Zielgruppen und ein deutlich wachsendes Streaming- und Connected-TV-Inventar. Gleichzeitig treibt das Unternehmen die Konvergenz von TV- und Digitalvermarktung weiter voran und entwickelt neue Total-Video-Angebote für den Werbemarkt.

Mit ihrem gemeinsamen Auftritt beim Screenforce Festival machten RTL Deutschland, Sky Deutschland und die Ad Alliance deutlich: Die Zukunft von Fernsehen, Streaming und Vermarktung wird in Deutschland künftig stärker denn je aus einer Hand gestaltet.

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