RTL Deutschland GmbH

Das größte NFL-Angebot aller Zeiten!

RTL Deutschland baut NFL-Rechteportfolio in Season 4 deutlich aus

Köln (ots)

Die komplette NFL Game Week mit bis zu neun Einzelspielen pro Woche bei RTL, RTL+ und Sky Sport

Die deutschsprachige NFL-Konferenz exklusiv bei Sky Sport Top Event und NITRO

Die amerikanische Original-Konferenz "NFL RedZone" auf dem neuen 24/7-NFL-Sender "Sky Sport NFL"

Alle europäischen NFL International Games live im Free-TV und bei Sky Sport - erstmals auch aus Paris

RTL Deutschland erweitert sein NFL-Rechteportfolio deutlich und unterstreicht mit über 200 Live-Partien als Einzelspiel und in der Konferenz seine Position als "Home of NFL". Die neue Vereinbarung gilt ab der Regular Season 2026/27 bis einschließlich der Saison 2028/29 für den gesamten deutschsprachigen Raum sowie Luxemburg und Liechtenstein. Von Donnerstag bis Dienstag erleben Fans künftig die komplette NFL Game Week live. Neben den etablierten Sonntagsspielen wächst das Angebot erstmals um die wöchentlichen Night Games sowie zusätzliche Live-Einzelspiele am Sonntagabend. Darüber hinaus vereint die Sendergruppe künftig die beiden beliebtesten Konferenzformate der NFL unter einem Dach: die deutschsprachige Konferenz, die exklusiv bei Sky Sport Top Event und NITRO zu sehen sein wird, sowie die amerikanische Original-Konferenz "NFL RedZone" auf dem neuen Sender "Sky Sport NFL". Komplettiert wird das umfangreiche Rechtepaket durch sämtliche NFL International Games in Europa - darunter erstmals ein offizielles Saisonspiel in Paris.

Inga Leschek, Geschäftsführerin Inhalte RTL Deutschland: "Unsere Vision war von Beginn an, die Heimat für die NFL zu sein. Mit unseren erweiterten Rechten machen wir diesen Traum zur Realität. Wir bieten künftig jedem NFL-Fan das passende Angebot - von den großen Einzelspielen über die deutsche Konferenz bis zur NFL RedZone. Damit entsteht das größte NFL-Angebot, das es in Deutschland je gab!"

Frank Robens, Executive Vice President Sports RTL Deutschland: "Die NFL ist eines der erfolgreichsten und wichtigsten Sportrechte in unserem Portfolio. Umso mehr freuen wir uns, unsere Partnerschaft mit der Liga weiter auszubauen. Mit dem erweiterten Rechten können wir den Fans künftig die komplette NFL-Woche aus einer Hand bieten. Das ist ein starkes Signal vor allem auch für die Fans: Mit diesem Angebot setzen wir in Umfang, Qualität und Vielfalt neue Maßstäbe."

Alexander Steinforth, General Manager NFL in der DACH-Region: "Unser Ziel ist es, American Football für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. Mit der Erweiterung unserer Partnerschaft bieten wir den Fans mehr Live-Spiele im Free-TV als je zuvor und schaffen gleichzeitig das bislang umfassendste NFL-Angebot im deutschsprachigen Raum. Gemeinsam mit RTL und Sky erreichen wir Football-Fans auf allen Plattformen und schaffen die besten Voraussetzungen, um das Wachstum der NFL in der DACH-Region weiter voranzutreiben."

Laura Louisy, NFL Senior Director, International Media Strategy and Business Development: "Langfristige Medienpartnerschaften sind ein Schlüsselelement unserer internationalen Wachstumsstrategie und unerlässlich für den Ausbau der internationalen NFL-Fangemeinde. Gemeinsam mit RTL und Sky schaffen wir ein umfassendes NFL-Erlebnis über Free-TV, Pay-TV und Streaming und investieren gleichzeitig in neue Formate. So können wir Fans noch effektiver erreichen und neue Zielgruppen für die NFL gewinnen."

Die NFL Game Week von Donnerstag bis Dienstag live

Mit Beginn der NFL Regular Season im September erleben Football-Fans bei RTL Deutschland und Sky Sport bis zu neun Einzelspiele pro Woche live. Neu zum Angebot gehören unter anderem die drei wöchentlichen Night Games der Liga bei RTL und Sky Sport: "Thursday Night Football" in der Nacht auf Freitag (Kickoff: 2:15 Uhr), "Sunday Night Football" in der Nacht auf Montag (Kickoff: 2:20 Uhr) sowie "Monday Night Football" in der Nacht auf Dienstag (Kickoff: 2:15 Uhr). Damit begleitet RTL Deutschland die NFL künftig von Donnerstag bis Dienstag und bildet erstmals die komplette NFL Game Week live ab.

Die etablierten Sonntagsspiele bleiben fester Kern des Angebots: RTL zeigt weiterhin in der Sonntagabend-Primetime zwei Begegnungen live im Free-TV um 19:00 Uhr und 22:00 Uhr. Parallel dazu ist auf RTL+ ein weiteres Spiel um 19:00 Uhr zu sehen. Sky Sport erweitert das Live-Angebot zusätzlich um zwei eigene Einzelspiel-Übertragungen am Sonntag um 19:00 Uhr und 22:00 Uhr. Gemeinsam mit den Night Games wächst das Portfolio damit um fünf zusätzliche Live-Partien pro Spielwoche.

Die beliebtesten NFL-Konferenzen bei NITRO und Sky Sport

Ein Herzstück der Rechteerweiterung sind die beiden beliebtesten Konferenzformate der NFL. Mit der deutschsprachigen Konferenz sowie der amerikanischen Original-Konferenz "NFL RedZone" mit Kult-Moderator Scott Hanson bietet die Sendergruppe künftig für jeden NFL-Fan das passende Angebot am Sonntagabend. Fans behalten das gesamte Geschehen des Spieltags im Blick, verpassen keinen Touchdown und sind bei den wichtigsten Momenten aller laufenden Partien unmittelbar dabei.

Die deutschsprachige Konferenz begleitet jeden Sonntag ab 19:00 Uhr das komplette Geschehen des NFL-Spieltags und liefert über sieben Stunden hinweg American Football mit den wichtigsten Szenen aller parallel laufenden Begegnungen. Zu sehen ist das Format bei Sky Sport Top Event sowie an ausgewählten Spieltagen auch im Free-TV bei NITRO.

Parallel dazu startet Sky Sport zum Beginn der NFL Regular Season den neuen 24/7-NFL-Sender "Sky Sport NFL" und schafft damit eine zentrale Anlaufstelle für Football-Fans rund um die Uhr. Kern des Programms ist jeden Sonntag ab 19:00 Uhr die amerikanische Original-Konferenz "NFL RedZone". Das weltweit beliebte Format schaltet live zwischen allen laufenden Begegnungen hin und her und bietet den bei Football-Fans besonders geschätzten Originalkommentar aus den USA.

Von London bis München - alle europäischen NFL-Spiele live

Auch die internationale Expansion der NFL ist ein zentraler Bestandteil des Rechtepakets. RTL Deutschland zeigt sämtliche NFL International Games aus Europa live. Im Mittelpunkt steht dabei das Munich Game am 15. November, das Deutschlandspiel der Liga und für viele Fans der "deutsche Super Bowl". Darüber hinaus schreibt die NFL ein weiteres Stück Geschichte: Erstmals wird ein Regular-Season-Spiel in Paris ausgetragen. Ergänzt wird die internationale Serie durch drei Spiele in London sowie ein weiteres Gastspiel in Madrid.

Die NFL Game Week 2026/27 bei RTL Deutschland auf einen Blick:

Donnerstagnacht

Thursday Night Football (RTL & Sky Sport, 2:15 Uhr)

Sonntag

Deutschsprachige NFL Konferenz (NITRO & Sky Sport Top Event, 19:00 Uhr)

NFL RedZone (Sky Sport NFL, 19:00 Uhr)

NFL Live: Einzelspiel 1 (RTL, 19:00 Uhr)

NFL Live: Einzelspiel 2 (RTL+, 19:00 Uhr)

NFL Live: Einzelspiel 3 (Sky Sport, 19:00 Uhr)

NFL Live: Einzelspiel 4 (RTL, 22:00 Uhr)

NFL Live: Einzelspiel 5 (Sky Sport, 22:00 Uhr)

Sonntagnacht

Sunday Night Football (RTL & Sky Sport, 2:20 Uhr)

Montagnacht

Monday Night Football (RTL & Sky Sport, 2:15 Uhr)

Rund um die Uhr

Sky Sport NFL: Der neue 24/7-NFL-Sender mit RedZone, Relives der Night Games und weiteren NFL-Inhalten

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