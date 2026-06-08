RTL Deutschland GmbH

RTL+ im Mai mit deutlichem Zuwachs in Nutzung und Reichweite

Köln (ots)

Starker 2. Platz und deutliches Wachstum in jungen Zielgruppen

Mit 11,27 Mio. zum neunten Mal in Folge zweistellige Nettoreichweite

Im Mai 2026 erreicht RTL+ nach AGF-Ausweisung ein VOD-Gesamtnutzungsvolumen von 64,11 Mio. Stunden, ein Zuwachs um 14,2 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahresmonat. Bei den 14- bis 49-Jährigen (44,03 Mio., + 9,2 % ggü. Vorjahr) und den 14- bis 29-Jährigen (17,50 Mio., + 18,6 % ggü. Vorjahr) belegt RTL+ zum siebten Mal in Folge Platz 2 nach Amazon im AGF-Ranking aller Anbieter. Der Streamingdienst legt im Mai im Vorjahresvergleich in allen relevanten Zielgruppen deutlich zu.

Mit einer kumulierten Nettoreichweite von 11,27 Mio. Menschen liegt RTL+ im Mai nach Total Streaming starke 11,0 Prozent über dem Vorjahresmonat (Mai 2025: 10,16 Mio.). Damit erreicht der Streaminganbieter zum neunten Mal in Folge eine zweistellige Millionenzahl in der Nettoreichweite.

Im privaten VOD-Programmmarken-Ranking ist die RTL-Gruppe mit 9 Programmmarken in der TOP 20 ebenfalls stark vertreten.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; Streaming: 01.05. - 31.05.2026; Marktstandard: Bewegtbild; Streamingintervall = nutzungsbezogen. Programmmarke = nutzungsbezogen; endgültige Daten

Original-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell