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RTL+ im Mai mit deutlichem Zuwachs in Nutzung und Reichweite

Köln (ots)

  • Starker 2. Platz und deutliches Wachstum in jungen Zielgruppen
  • Mit 11,27 Mio. zum neunten Mal in Folge zweistellige Nettoreichweite

Im Mai 2026 erreicht RTL+ nach AGF-Ausweisung ein VOD-Gesamtnutzungsvolumen von 64,11 Mio. Stunden, ein Zuwachs um 14,2 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahresmonat. Bei den 14- bis 49-Jährigen (44,03 Mio., + 9,2 % ggü. Vorjahr) und den 14- bis 29-Jährigen (17,50 Mio., + 18,6 % ggü. Vorjahr) belegt RTL+ zum siebten Mal in Folge Platz 2 nach Amazon im AGF-Ranking aller Anbieter. Der Streamingdienst legt im Mai im Vorjahresvergleich in allen relevanten Zielgruppen deutlich zu.

Mit einer kumulierten Nettoreichweite von 11,27 Mio. Menschen liegt RTL+ im Mai nach Total Streaming starke 11,0 Prozent über dem Vorjahresmonat (Mai 2025: 10,16 Mio.). Damit erreicht der Streaminganbieter zum neunten Mal in Folge eine zweistellige Millionenzahl in der Nettoreichweite.

Im privaten VOD-Programmmarken-Ranking ist die RTL-Gruppe mit 9 Programmmarken in der TOP 20 ebenfalls stark vertreten.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; Streaming: 01.05. - 31.05.2026; Marktstandard: Bewegtbild; Streamingintervall = nutzungsbezogen. Programmmarke = nutzungsbezogen; endgültige Daten

Pressekontakt:

Konstantin von Stechow
RTL Deutschland GmbH
Telefon: +49 221-45 67 42 39
Konstantin.vonStechow@rtl.de

Original-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell

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