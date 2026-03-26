Lindt & Sprüngli GmbH

Wenn Japan in Rosa erblüht: Lindt feiert die Sakura-Saison mit einer streng limitierten Tokyo Style Chocolade Edition: Matcha Sakura

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Aachen (ots)

Zur Kirschblüte verwandelt sich Japan jedes Jahr in ein Meer aus zartem Rosa. Die sogenannte Sakura-Saison ist weit mehr als ein Naturschauspiel - sie steht für Neubeginn, Vergänglichkeit und das bewusste Genießen des Moments. Millionen Menschen feiern "Hanami", das gemeinsame Betrachten der Blüten, oft nur für wenige Tage, bevor die Blätter wieder fallen.Inspiriert von dieser besonderen Zeit interpretiert Lindt & Sprüngli mit der streng limitierten Lindt Tokyo Style Chocolade Matcha Sakura japanische Genusskultur auf raffinierte Art. Cremige weiße Lindt Chocolade trifft auf hochwertigen Ceremonial Grade Matcha mit Sakura Blüten Essenz, fruchtige Kirsch-Stückchen und knusprig gerösteten Genmai-Reis. Wie die Kirschblüte selbst ist auch diese Edition bewusst limitiert: 1.000 handgefertigte und handnummerierte Tafeln, erhältlich in ausgewählten Lindt Shops und nur am 28.3.2026 - eine Einladung, den Moment wahrzunehmen und ihn bewusst zu genießen. Zusätzlich zur neuen Tafel dürfen sich Kundinnen und Kunden über eine hochwertige Goodie Bag, eine live vor Ort gestaltete Namenskalligrafie sowie ein personalisiertes Zertifikat freuen.

Sakura: Mehr als nur Blüten

Die japanische Kirschblüte, "Sakura", markiert traditionell den Beginn des Frühlings und des neuen Schul- und Geschäftsjahres in Japan. Millionen Menschen verfolgen jedes Jahr die offizielle "Blütenfront", die sich von Süden nach Norden über das Land bewegt. Medien berichten täglich über den aktuellen Blütenstand, Unternehmen organisieren gemeinsame Hanami-Picknicks, Familien treffen sich unter blühenden Bäumen.

Die Sakura gilt als inoffizielle Nationalblume Japans und steht kulturell für Neubeginn, Vergänglichkeit und Hoffnung.

Limitierte Handwerkskunst

Die Lindt Tokyo Style Chocolade Matcha Sakura lädt Sie dazu ein, den Moment wahrzunehmen und Genuss als Ritual und eine bewusste Erfahrung zu verstehen.

· Auflage: 1.000 handgefertigte und handnummerierte Tafeln

· UVP: 14,99 Euro (150 g)

· Jede Tafel steht für sorgfältige Auswahl, exakte Verarbeitung und bewusste Balance - Werte, die sowohl die japanische Ästhetik als auch die Arbeit der Lindt Maîtres Chocolatiers prägen.

Erhältlich nur am 28.3.2026 in folgenden Lindt Shops:

Düsseldorf - Wallstraße 1, 40213 Düsseldorf

Dresden - Schloßstraße 14, 01067 Dresden

München - Karlsplatz 1, 80335 München

Stuttgart - Calwer Str. 11, 70173 Stuttgart

Bonn (NEU) - Remigiusstraße 1, 53111 Bonn

Hamburg - Spitalerstraße 9, 20095 Hamburg

Berlin LP12 - Voßstraße 32, 10117 Berlin

Nürnberg (NEU) - Königstraße 15, 90402 Nürnberg

Berlin Kudamm - Kurfürstendamm 17, 10719 Berlin

Frankfurt - Kaiserstraße 2-4, 60311 Frankfurt am Main

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Über Lindt & Sprüngli

Seit über 180 Jahren verzaubert Lindt & Sprüngli die Welt mit Schokolade. Das Schweizer Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute an 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 41 Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen sowie über ein Netzwerk von rund 100 Distributoren rund um den Globus vertrieben. Zudem betreibt Lindt & Sprüngli rund 620 eigene Shops. Mit rund 15'500 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2025 einen Umsatz von CHF 5,92 Mrd. Unsere Verpflichtung, zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen, leitet das Handeln und die Bestrebungen des Unternehmens. Seit 2008 ist das Lindt & Sprüngli Farming Program unser Standard für die verantwortungsvolle Beschaffung von Kakao.

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