Unistellar

Black Friday mit Sternenglanz: Unistellar schenkt 20 % auf alle smarten Teleskope

Marseille/San Francisco (ots)

Zum Black Friday bietet Unistellar, Marktführer für smarte Teleskope, 20 % Rabatt auf das gesamte Sortiment. Die Aktion läuft bis 30. November 2025 und ist der perfekte Zeitpunkt, um die Faszination des Nachthimmels für sich zu entdecken.

Smarte Technik für magische Nächte

Unistellar-Teleskope kombinieren hochmoderne Technologie mit intuitiver Bedienung. Die Unistellar-App richtet das Gerät automatisch auf die gewählten Himmelsobjekte aus und liefert beeindruckende Live-Ansichten - gestochen scharf, auch in lichtverschmutzten Städten. Die Deep Dark Technology reduziert störendes Umgebungslicht, während die Vivid Vision-Technologie Farben authentisch und detailreich darstellt. So wird jede Beobachtung - ob auf dem Balkon, im Garten oder unterwegs - zu einem echten Erlebnis.

Vier Modelle für jeden Anspruch

Die ODYSSEY-Modelle überzeugen mit kompakter Bauweise und hochwertiger Nikon-Optik, während das ODYSSEY PRO zusätzlich ein Nikon-OLED-Okular bietet. Die Modelle eQuinox 2 und eVscope 2 punkten mit 114-mm-Spiegeln, hoher Lichtempfindlichkeit und zahlreichen Citizen-Science-Missionen.

Passendes Zubehör

Ergänzend bietet Unistellar passgenaue Rucksäcke sowie den Smart Solar Filter für die sichere Sonnenbeobachtungen an.

Bei Citizen-Science-Missionen können wissenschaftliche Daten für Projekte der NASA und des SETI-Instituts gesammelt werden. Mit bis zu zehn verbundenen Geräten beobachten Familie und Freunde gleichzeitig Himmelsphänomene - ideal für gemeinsame Sternstunden in langen Winternächten.

Die smarten Teleskope und Zubehör sind u.a. online auf www.unistellar.com/de/ erhältlich.

Original-Content von: Unistellar, übermittelt durch news aktuell