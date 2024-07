Unistellar

Unistellar ENVISION: Crowdfunding-Kampagne für smartes Fernglas

Zusammenarbeit mit Nikon bei der Optik

Perfekter Begleiter für Erkundungen am Tag und am Nachthimmel

Die erste bedeutende binokulare Innovation seit Jahrzehnten

Die Crowdfunding-Kampagne von Unistellar für das smarte Fernglas ENVISION auf Kickstarter zählt bereits mehr als 2.000 Vorbestellungen mit einer Gesamtsumme von mehr als 1,5 Millionen Dollar ( https://www.kickstarter.com/projects/unistellar/envision-smart-binoculars-for-stars-and-outdoor-exploration?ref=aeg3d4 ).

Mit ENVISION revolutioniert Unistellar das Segment der smarten Ferngläser und kooperiert mit Nikon für fortschrittlichste Technologie bei optischen Spezifikationen.

ENVISION wird mit einer Vielzahl an technischen Details die Nutzer begeistern:

Vergrößerungsleistung: x10

Durchmesser: 50 mm

Architektur: Porro

Sichtfeld: 6°

Durchmesser der Austrittspupille: 5 mm

Vollständig multivergütetes BAC4-Glas

Akkuleistung: 1.000 Einsätze pro Ladung oder 5 Stunden Dauerbetrieb

ENVISION verfügt über Augmented Reality Precision Orientation System

Das smarte Fernglas ENVISION besteht aus hochwertigen optischen Gläsern und verfügt über ein Augmented Reality Precision Orientation System.

So dient es zum einen als Orientierungshilfe - mit visuellen Hinweisen in der Sichtlinie, um einen Point-of-Interest zu finden. Zum anderen blendet es als Erkundungs- und Explorationshilfe kontextbezogene Informationen in einer Sichtlinie ein. Die Technologie ist zur Patentierung angemeldet.

Companion App zur Steuerung - mit vielen hinterlegten Objekten

ENVISION wird mit den Tasten des Fernglases und dem Smartphone sowie der Companion App gesteuert. Die von Unistellar entwickelte App verfügt über eine Datenbank mit Karten und kontextbezogenen Informationen.

1.000 astronomische Ziele und 200.000 Sterne sind über die App verfüg- und ansteuerbar. Für das Entdecken der irdischen Landschaft sind mehr als eine Million Anhöhen, Berge und Bergspitzen sowie hunderttausende Wege, Hütten, Wasserquellen, Höhlen und mehr hinterlegt.

Innovative Nutzungsmodi für Tag und Nacht

Mit dem smarten Fernglas ENVISION können Nutzer sowohl den Nachthimmel beobachten als auch das Gelände bei Beobachtungen am Tag auskundschaften.

Dafür verfügt ENVISION über verschiedene Nutzungsmodi:

Smart Scouting Mode : Beim Schauen durch das Fernglas erhalten Nutzer kontextbezogene Informationen über ihr Sichtfeld in Form eines interaktiven und dynamischen 3D-Karten-Overlays. Nutzer identifizieren Berge, Wege, Hütten und Wasserquellen oder entdecken Geheimnisse des Nachthimmels.

: Beim Schauen durch das Fernglas erhalten Nutzer kontextbezogene Informationen über ihr Sichtfeld in Form eines interaktiven und dynamischen 3D-Karten-Overlays. Nutzer identifizieren Berge, Wege, Hütten und Wasserquellen oder entdecken Geheimnisse des Nachthimmels. Guided Navigation Mode : Die App führt Entdecker mit dem Fernglas zu einem oder mehreren interessanten Punkten. Dafür fordern sie einen bestimmten Ort an oder lassen sich von der App Vorschläge machen, je nachdem, wann und von wo aus sie Beobachtungen machen möchten - ganz wie bei einer geführten Tour.

: Die App führt Entdecker mit dem Fernglas zu einem oder mehreren interessanten Punkten. Dafür fordern sie einen bestimmten Ort an oder lassen sich von der App Vorschläge machen, je nachdem, wann und von wo aus sie Beobachtungen machen möchten - ganz wie bei einer geführten Tour. Shareable Targetlock Mode : Über diesen wird ein Ziel gespeichert, auf das Nutzer zeigen, anschließend reichen sie das smarte Fernglas an Freunde weiter, die dann automatisch dahin geleitet werden.

: Über diesen wird ein Ziel gespeichert, auf das Nutzer zeigen, anschließend reichen sie das smarte Fernglas an Freunde weiter, die dann automatisch dahin geleitet werden. Curated Tour: Die Companion App bietet Touren zu Sternen und Sehenswürdigkeiten, die auf dem jeweiligen Standort und der Zeit basieren.

"Mit ENVISION wollen wir den Nutzern eine erweiterte Wahrnehmungsfähigkeit für Entdeckungen ermöglichen - egal ob bei Tag oder Nacht. Die hochwertige Technologie wird ein ganz neues Erlebnis von Landschaften und dem Sternenhimmel ermöglichen", so Laurent Marfisi, Mitgründer und CEO von UNISTELLAR. "Bereits 2017 erfuhr unsere eVscope-Kampagne eine überwältigende Unterstützung, die es uns ermöglichte, Amateurteleskope zu revolutionieren und in einer neuen Produktkategorie zu etablieren. Diese neue Entwicklung ist genauso ehrgeizig."

Weitere Informationen unter unistellar.com/de/envision

Das Video zum Produkt: https://www.youtube.com/watch?v=DWkDNqh0J4k

