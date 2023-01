RTL Deutschland GmbH

Die Krankenkasse zahlt für Achtsamkeit: Balloon App mit Siegel "Deutscher Standard Prävention" ausgezeichnet

Zentrale Prüfstelle Prävention zertifiziert Stressreduktion der Balloon App mit dem Siegel "Deutscher Standard Prävention"

Balloon gewinnt Ausschreibung der DAK-Gesundheit zur Stressreduktion

Große Erfolge für die Achtsamkeits-App Balloon: Der Kurs "Stressreduktion durch Achtsamkeit" ist von der Zentralen Prüfstelle für Prävention (ZPP) mit dem Siegel "Deutscher Standard Prävention" zertifiziert worden. Zudem nimmt die DAK-Gesundheit die App als kostenloses Präventionsangebot für ihre Kund:innen auf. Balloon wird von MissionMe, einem Unternehmen von RTL Deutschland, entwickelt und produziert. Unter dem Motto "Meditation für alle" verfolgt das Angebot für die Nutzer:innen das Ziel, Stress zu verringern. Neurowissenschaftler und Psychologe Dr. Boris Bornemann leiht dem Angebot seine Stimme und stellt sicher, dass die Kurse und Übungen wissenschaftlich fundiert sind.

Die ZPP verantwortet im Auftrag der Kooperationsgemeinschaft Gesetzlicher Krankenkassen die Zertifizierung von Präventionskursen. Das Zertifikat ermöglicht die bis zu hundertprozentige Bezuschussung der Kurse. Als erste gesetzliche Krankenkasse hat die DAK-Gesundheit die Balloon App seit Anfang 2023 in ihr Präventionsangebot aufgenommen. Damit haben bereits 5,5 Millionen Versicherte die Möglichkeit, auf das Angebot zuzugreifen, ohne finanziell in Vorleistung treten zu müssen. Möglich gemacht hat dies die Teilnahme von MissionMe an einer offiziellen Ausschreibung der DAK.

Steffen Horstmannshoff, Managing Director MissionMe: "Die Anerkennung durch die Prüfstelle der gesetzlichen Krankenkassen und durch die DAK-Gesundheit bestätigt, dass die Stressbewältigung mit Balloon höchsten Standards entspricht. Angesichts vielfältiger Krisen in einer komplexer werdenden Welt wird Achtsamkeit für die Menschen immer wichtiger. Balloon bietet ihnen eine einfache digitale Möglichkeit, Stress aktiv zu reduzieren. Die erfolgreiche Zertifizierung ist gleichzeitig ein wichtiger Meilenstein und nicht zuletzt eine große Bestätigung für die Arbeit unseres Teams. Für RTL können wir damit einen Beitrag im wichtigen Wachstumsfeld digitaler Subscriptions leisten."

Über die Angebote von MissionMe

Neben der Balloon App bietet MissionMe mit der Hirschhausen-Diät und 7Schläfer weitere Apps zur Verbesserung der Selbstwirksamkeit. Mit Dr. Eckart von Hirschhausen nähern sich User:innen Schritt für Schritt ihrem Idealgewicht. Dabei geht es darum, gesünder zu leben und ohne Verzicht mittels Intervallfasten abzunehmen. Mit der 7Schläfer App zeigt Schlafforscher Dr. Albrecht Vorster, wie gesunder Schlaf gelingen kann.

Die Nutzung der drei Angebote folgt dem Paid-Content Modell. Innerhalb der Apps können ein Monats- oder ein Jahresabo (Balloon 11,90 EUR bzw. 79,90 EUR, 7Schläfer 8,99 bzw. 59,99 EUR, Hirschhausen 15,99 EUR bzw. 69,99 EUR) abgeschlossen werden. Insgesamt wurden die Apps von MissionMe bereits über 1,5 Millionen Mal heruntergeladen und genutzt.

Neben dem Angebot von Apps arbeitet das Team von MissionMe auch mit Unternehmen zusammen, die ihren Mitarbeitenden mit Experten-Kursen und Audio-Einheiten einen achtsamen Umgang mit Geist und Körper ermöglichen möchten. Ziel ist es dabei, die Erfahrungen bestmöglich in den Alltag sowie ins Arbeitsleben zu integrieren. Die Mitarbeitenden werden so Schritt-für-Schritt auf dem Weg zu guten Gewohnheiten und einem gesunden Lebensstil begleitet - wissenschaftlich fundiert, evidenzbasiert und unterhaltsam.

