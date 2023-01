RTL Deutschland GmbH

Wechsel von Netflix zu RTL Deutschland

Inga Leschek neue Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+

Köln (ots)

Inga Leschek übernimmt zum 1. März 2023 die Programmgeschäftsführung für den Sender RTL und die Streamingplattform RTL+. Die 45-jährige Programmmacherin und Top-Produzentin kommt von Netflix. Dort zeichnet sie seit Oktober 2021 als Director Nonfiction DACH & CEE für die non-fiktionalen Inhalte des Streaminganbieters im deutschsprachigen sowie zentral- und osteuropäischen Raum verantwortlich. In ihrer neuen Funktion berichtet sie an Stephan Schmitter, Geschäftsführer Programm und Marken bei RTL Deutschland.

Für Inga Leschek ist es eine Rückkehr zu RTL Deutschland. Bis Oktober 2021 war sie Geschäftsführerin der Produktionsunternehmen RTL Studios (vormals Norddeich TV) und 99pro media, die sie ab 2020 erfolgreich zusammengeführt hat. Unter ihrer Leitung entstanden unter anderem Erfolgsformate wie "Ninja Warrior" (RTL), "Guidos Deko Queen" (VOX) oder "Are you the one?" (RTL+). Leschek kam 2013 von der Produktionsfirma Tresor TV, die sie seit 2005 als Geschäftsführerin in Österreich und seit 2010 in Deutschland leitete. Zuvor war sie Prokuristin der Werbefilm-Produktionsfirma 'Neue Sentimental Film', Produktionsleiterin beim ORF und als Herstellungsleiterin für den Privatsender ATV tätig.

Stephan Schmitter: "Inga Leschek ist für uns inhaltlich und strategisch die absolute Wunschbesetzung für diese zentrale Position. Sie hat einerseits eine große Expertise und Leidenschaft für das lineare Fernsehen und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, andererseits hat sie beim größten Streaminganbieter der Welt die Inhalte aus und in Deutschland entscheidend mitgestaltet. Gemeinsam mit unseren Contentteams und Partnern wollen wir die Marktführerschaft für RTL im TV in 14-59 zurückerobern, das starke Wachstum von RTL+ im intensiven Wettbewerb mit den internationalen Plattformen fortschreiben und durch die einheitliche Steuerung der Marke RTL linear und non-linear unsere führende Position als streamender Broadcaster weiter ausbauen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."

Inga Leschek:"Nach einer extrem spannenden und lehrreichen Zeit bei Netflix, die ich nicht missen möchte, fühlt es sich nun an, wie nach Hause zu kommen. Ich bedanke mich bei Stephan Schmitter für das ausgesprochene Vertrauen und bin sehr glücklich über die herausfordernde Aufgabe, die linearen und digitalen Inhalte von RTL und RTL+ ausrichten und mitgestalten zu dürfen. Viele der großartigen Kolleg:innen kenne und schätze ich schon seit Jahren, auf die anderen und die Kreativität und Leidenschaft für Formate und Inhalte aller Art freue ich mich sehr. Der Verantwortung für etablierte und neue Marken in einem herausfordernden und sich verändernden Markt bin ich mir bewusst; aber ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen, als mit diesem starken Team an der Erreichung unserer gemeinsamen Ziele zu arbeiten. Mit einer klaren Ausrichtung und in enger Zusammenarbeit mit den engagierten Produzent:innen wird es uns gelingen, die Menschen mit unseren TV- und Streaming-Inhalten zu begeistern."

Original-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell