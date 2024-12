momox SE

Aus zweiter Hand, aber ganz vorne: Warum Second Hand in Europa immer beliebter wird

Berlin (ots)

Der Second Hand Trend boomt weiter in Deutschland: 7 von 10 Deutschen (69 %) haben schon einmal einen gebrauchten Artikel verkauft. Außerdem haben 84 % der Deutschen schon einmal Second Hand gekauft, dabei setzt fast jede:r Zweite auf gebrauchte Bücher (40 %) oder Kleidungsstücke (49 %). Das zeigt eine repräsentative Umfrage vom Meinungsinstitut Atomik Research im Auftrag von momox für die fünfte Ausgabe des Books & Media Reports. Zum ersten Mal hat der Re-Commerce Champion momox auch die Kauf- und Verkaufsgewohnheiten auf europäischer Ebene untersucht und die Ergebnisse für Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien verglichen. Die Umfrage zeigt: Auch wenn gebrauchte Bücher, CDs, DVDs, Games und Kleidung in allen vier Ländern zu den meistgekauften Second Hand Artikeln gehören, gibt es interessante Unterschiede in der Einstellung zu Second Hand.

Nachhaltig und einzigartig: Second Hand begeistert Europa, besonders Spanien

Egal, ob es sich um Kleidung, Bücher, CDs, DVDs, Video- und Computerspiele oder Möbel handelt, Spanier:innen sind Europas eifrigste Second Hand Anhänger:innen: 90 % greifen regelmäßig zu Second Hand Produkten, gefolgt von Frankreich (85 %), Deutschland (84 %) und Italien (83 %). In allen vier Ländern stehen Kleidung sowie die Kategorie Bücher, CDs, DVDs und Videospiele an der Spitze der beliebtesten Second Hand Käufe. Besonders in Spanien (56 %) ist Kleidung gefragt, gefolgt von Frankreich (53 %), Deutschland (49 %) und Italien (42 %). Bei Büchern und Medienprodukten ist das Bild ähnlich - 51 % der Spanier:innen kaufen gern gebrauchte Bücher, CDs, DVDs und Videospiele, gefolgt von Frankreich (45 %), Deutschland (40 %) und Italien (39 %). Auf die Frage nach den Gründen für den Kauf von Second Hand Produkten, gaben 39 % der Deutschen an, Bücher und Medienartikel vor allem wegen des günstigeren Preises im Vergleich zur Neuware zu kaufen. 29 % schätzen es, einzigartige Produkte zu finden, die es neu nicht mehr gibt, und 25 % sind überzeugt von der Nachhaltigkeit, die Second Hand mit sich bringt.

Nachhaltigkeit als treibender Faktor

Nicht nur der Kauf, auch der Verkauf von Second Hand Produkten wird immer beliebter: 69 % der Deutschen, 76 % der Italiener:innen, 78 % der Französinnen und Franzosen und beeindruckende 81 % der Spanier:innen haben bereits gebrauchte Artikel weiterverkauft. In Deutschland stehen dabei vor allem gebrauchte Kleidung (62 %) und Bücher, CDs und DVDs (50 %) im Fokus. Für viele Deutsche ist der Verkauf eine gute Möglichkeit, Platz zu schaffen (52 %) oder sich einen kleinen Zuverdienst zu sichern (51 %), wobei 45 % der Deutschen im Jahr 2023 Einnahmen bis zu 100 Euro erzielten. Während Spanier:innen und Deutsche dieses Geld oft in einen Restaurantbesuch investieren (42 % bzw. 44 %), verwenden Französinnen und Franzosen und Italiener:innen es eher für Geschenke für sich selbst (40 % bzw. 43 %).

Auch der Umweltaspekt spielt eine zentrale Rolle: 91 % der Spanier:innen, 85 % der Italiener:innen, 84 % der Deutschen und 81 % der Französinnen und Franzosen sind überzeugt, dass Second Hand Käufe der Umwelt zugutekommen.

"Die Umfrage bestätigt eindrucksvoll: Nachhaltigkeit und ein bewusster Umgang mit Ressourcen gewinnen nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa zunehmend an Bedeutung. Mit dem Kauf und Verkauf von Second Hand Artikeln leisten unsere Kund:innen einen wichtigen und unverzichtbaren Beitrag zu einer nachhaltigeren Konsumkultur. Dank unserer starken Präsenz in allen vier Märkten können wir die Verbreitung und Akzeptanz des Second Hand Gedankens entschlossen vorantreiben und weitere Schritte gegen die Wegwerfgesellschaft machen", sagt Heiner Kroke, CEO momox.

Deutsche Lieblingsbücher der letzten 20 Jahre

Seit 20 Jahren können Bücher bei momox verkauft und gekauft werden. Zu den beliebtesten Second Hand Büchern der Deutschen der letzten 20 Jahre zählen Klassiker ebenso wie aktuelle Bestseller.

Das Café am Rande der Welt: Eine Erzählung über den Sinn des Lebens

Tschick

Harry Potter (Band 1 - 7)

Der Vorleser. Roman

Darm mit Charme: Alles über ein unterschätztes Organ

Das Kind in dir muss Heimat finden: Der Schlüssel zur Lösung (fast) aller Probleme

Das Parfum

The Secret - Das Geheimnis

BLACKOUT - Morgen ist es zu spät

Achtsam morden

Shades of Grey (Band 1 und 2)

Der Besuch der alten Dame: Eine tragische Komödie. Neufassung 1980

Die Therapie

Der momox Books and Media Report 2024 ist hier zu Download verfügbar.

Hinweise zur Umfrage-Methodik:

Die Umfrage wurde von momox in Auftrag gegeben und von Atomik Research über eine Online-Befragung zwischen dem 14. und 28. Mai 2024 durchgeführt. Befragt wurde eine Stichprobe von 3.013 Erwachsenen im Alter von 18 Jahren und älter, die repräsentativ für die Bevölkerungen in Deutschland (1.001 Befragte), Frankreich (1.006 Befragte), Spanien (503 Befragte) und Italien (503 Befragte) ist.

Über momox

Die momox SE ist das führende Re-Commerce Unternehmen Europas. Der Second Hand Pionier kauft gebrauchte Bücher, Medienartikel und Kleidung von Verbraucher:innen zum Festpreis an. Nach umfassender Qualitätskontrolle werden die Artikel weiterverkauft: Die angekauften Bücher und Medienartikel wie CDs / Vinyl, DVDs/ Blu-rays & Spiele bietet momox bis zu 70 Prozent günstiger im Vergleich zum Neupreis in Deutschland auf medimops.de, in Frankreich auf momox-shop.fr und weltweit auf externen Online-Marktplätzen an. Die qualitätsgeprüfte Second Hand Kleidung, Schuhe und Accessoires werden auf momoxfashion.com zum Kauf angeboten.

Den Ankauf von gebrauchten Büchern, Medienartikeln und Kleidung bietet momox in Deutschland über momox.de, in Österreich über momox.at und in Belgien und Frankreich über momox.fr sowie die App momox ( iOS & Android) an. Zusätzlich werden Bücher und Medien über die eigene länderspezifische Plattform für Spanien und Italien angekauft. Kund:innen verkaufen so eine große Anzahl nicht mehr genutzter Produkte schnell und mit geringem Aufwand zum Festpreis an momox. Den Weiterverkauf der Artikel und das damit verbundene Risiko übernimmt momox.

Das 2004 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin beschäftigt derzeit mehr als 2.100 Mitarbeiter:innen an drei Standorten. Seit dem Start wurden über 400 Millionen Artikel an- und weiterverkauft. momox ist weltweit der größte Händler für gebrauchte Waren bei Amazon und bei eBay auf Platz Drei. Weitere Presseinformationen sowie Bild- und Videomaterial erhalten Sie auf momox.biz.

