Rokt kooperiert mit Vinted und erschließt neue Umsatzmöglichkeiten

KI-Technologie bietet Vinted-Mitgliedern ein verbessertes Erlebnis nach dem Kauf

Rokt, das führende E-Commerce-Unternehmen, das maschinelles Lernen und KI einsetzt, um das Einkaufserlebnis für jeden Kunden relevanter zu gestalten, gab heute seine Partnerschaft mit Vinted bekannt, dem führenden internationalen C2C-Marktplatz für Secondhand-Mode in Europa. Die Partnerschaft wird neue Umsätze und Möglichkeiten zur Belohnung von Vinted-Käufern freisetzen, indem jedem Kunden hochrelevante Angebote nach dem Kauf präsentiert werden.

„Vinted konzentriert sich darauf, seinen Kunden an jedem Punkt der Kundenreise ein exzellentes Erlebnis zu bieten. Dazu gehört auch, die Gebühren für Käufer niedrig zu halten und keine Gebühren für Verkäufer zu verlangen", sagt Courtney Hopkins, VP of EMEA Partnerships bei Rokt. „Durch die Nutzung der Rokt-Technologie ist Vinted in der Lage, seinen Kunden zusätzliche Umsätze und Einsparungsmöglichkeiten zu erschließen. Unsere Partnerschaft begann im letzten Jahr und wir haben eng mit der Plattform zusammengearbeitet, um zu testen und zu lernen. So stellen wir sicher, dass Rokt einen erheblichen Mehrwert für die Kunden bietet, indem es Angebote nach dem Checkout ermöglicht, die für jeden einzelnen Kunden sehr relevant sind."

Rokt ermöglicht es Unternehmen, zusätzliche Umsätze zu erzielen, neue Kunden zu gewinnen und die Beziehungen zu ihren bestehenden Kunden zu vertiefen, indem maschinelles Lernen eingesetzt wird, um hochrelevante Angebote in den letzten Phasen einer Transaktion zu präsentieren, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Konversion am größten ist.

„Wir bei Vinted versuchen immer zu verstehen, welche wertvollen Dienstleistungen das Erlebnis für unsere Mitglieder verbessern und das Engagement und die Loyalität der Mitglieder fördern können", sagte Satya Vinnakota, Director of Business, Ads bei Vinted. „Wir freuen uns sehr, mit Rokt zusammenzuarbeiten, um das Erlebnis nach dem Kauf für unsere Mitglieder persönlicher und wertvoller zu gestalten, indem wir relevante Nachrichten, Angebote und in einigen Fällen sogar Belohnungen wie Rabatte und kostenlose Testversionen anbieten."

Der exklusive, geschlossene Marktplatz von Rokt nutzt die Erkenntnisse aus mehr als 5 Milliarden Transaktionen bei Hunderten von führenden E-Commerce-Unternehmen und ermöglicht es Händlern, ein nahtloses Kundenerlebnis zu schaffen und gleichzeitig die Arten von Angeboten zu kontrollieren, die ihren Kunden angezeigt werden können. Die Partnerschaft mit Vinted ist der jüngste Schritt im Rahmen des kontinuierlichen Wachstums von Rokt auf dem europäischen Markt, wo das Unternehmen kürzlich auch Partnerschaften mit About You und Deliveroo eingegangen ist.

Informationen zu Rokt

Rokt ist weltweit führend im E-Commerce und ermöglicht es Unternehmen, Mehrwert zu schaffen, indem sie jede Transaktion in dem Moment relevant machen, auf den es ankommt, wenn der Kunde kauft. Die KI-gestützte Relevanzplattform von Rokt, die in den letzten 11 Jahren entwickelt wurde, und das skalierte Netzwerk ermöglichen jährlich Milliarden von Transaktionen für weltweit führende Unternehmen, darunter Live Nation, AMC Theatres, PayPal, Uber, Hulu, Staples, Albertsons, HelloFresh und viele mehr. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und ist in 15 Ländern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Weitere Informationen finden Sie unter Rokt.com.

