Neuer Trendreport: Wie gerechte Personalpolitik zur Antwort auf den Fachkräftemangel werden kann

Der Arbeitskräftemangel ist nach wie vor ein zentrales Thema der Wirtschaft. Kleine und große Unternehmen suchen nach qualifizierten und motivierten Talenten. Doch gleichzeitig haben viele Arbeitnehmer:innen das Gefühl, ihre Chancen am Arbeitsmarkt seien begrenzt. Der neue Trendreport des Personaldienstleisters Randstad zeigt, wie Chancengerechtigkeit dazu beiträgt, das volle Potenzial von Talenten zu erschließen.

Inklusion, Gleichberechtigung und Diversität sind nicht nur Schlagworte der neuen Arbeitswelt. Vielmehr sind sie in der heutigen Zeit zentraler Bestandteil einer erfolgreichen und nachhaltigen Geschäftsstrategie. Und Unternehmen sind vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels mehr denn je darauf angewiesen, qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen und an sich zu binden.

"Dabei ist nicht allein die Suche nach immer neuen Arbeitskräften der Schlüssel", erklärt Richard Jager, CEO Randstad Deutschland. "Wer sich in Zukunft als attraktiver Arbeitgeber positionieren möchte, sollte den Menschen, die bereits da sind und arbeiten wollen, die bestmöglichen Chancen geben. Equity, also Chancengerechtigkeit, heißt dabei das Zauberwort, wie der aktuelle Randstad Trendreport zeigt."

Jedes zweite Unternehmen sieht Chancengerechtigkeit als wichtige Aufgabe

Die gute Nachricht: Unternehmen in Deutschland haben den Handlungsbedarf erkannt. 68 % sehen es heute als ihre Aufgabe, die Chancengerechtigkeit am Arbeitsmarkt zu verbessern. 47 % der Betriebe ergreifen bereits konkrete Maßnahmen, um die Teilhabe und Chancen aller (potenziellen) Mitarbeitenden zu fördern. Das bedeutet aber auch: Noch hat mehr als jedes zweite Unternehmen Chancengerechtigkeit nicht als Hebel für den geschäftlichen Erfolg und als Beitrag zur Wertschöpfung erkannt.

Trendreport zeigt wesentliche Handlungsfelder für mehr Teilhabe auf

Doch was genau bedeutet Chancengerechtigkeit? Was verstehen Arbeitnehmer:innen darunter und welche Perspektiven haben Arbeitgeber? Diese Fragen beleuchtet der aktuelle Trendreport der mehrteiligen New Work Serie des Personaldienstleisters Randstad. Er trägt die wichtigsten Kennzahlen aus aktuellen Randstad Befragungen zum Thema Chancengerechtigkeit, Teilhabe und Inklusion zusammen und liefert so einen komprimierten Überblick darüber, in welchen Bereichen Chancengerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt von Bedeutung ist.

Außerdem zeigt der Trendreport, was Unternehmen konkret tun können, um mehr Gerechtigkeit und gleiche Chancen herzustellen und sich so auch für Arbeitnehmer:innen attraktiver zu machen. Beleuchtet werden drei wesentliche Handlungsfelder, die auf diese Ziele einzahlen:

Inklusives Recruiting: Hürden senken, Vielfalt leben und Technologie mit menschlichem Gespür verbinden - mit diesen Schritten kann es Unternehmen gelingen, Arbeitskräfte nachhaltig bereits in der Rekrutierungsphase von sich zu überzeugen. Ein konkretes Beispiel: Sie öffnen sich für Bewerbende abseits von festen Qualifikationsprofilen.

Hürden senken, Vielfalt leben und Technologie mit menschlichem Gespür verbinden - mit diesen Schritten kann es Unternehmen gelingen, Arbeitskräfte nachhaltig bereits in der Rekrutierungsphase von sich zu überzeugen. Ein konkretes Beispiel: Sie öffnen sich für Bewerbende abseits von festen Qualifikationsprofilen. Individuelle Karrierechancen: Jede Person ist unterschiedlich, den persönlichen Karriereweg bestimmen Faktoren wie soziale Herkunft, Schulbildung, aber auch das eigene Netzwerk. Unternehmen, die Bedürfnisse und Hintergründe ihrer Beschäftigten im Blick haben, können das Potenzial all ihrer Mitarbeitenden gezielt fördern.

Jede Person ist unterschiedlich, den persönlichen Karriereweg bestimmen Faktoren wie soziale Herkunft, Schulbildung, aber auch das eigene Netzwerk. Unternehmen, die Bedürfnisse und Hintergründe ihrer Beschäftigten im Blick haben, können das Potenzial all ihrer Mitarbeitenden gezielt fördern. Gerechte Weiterbildung: Wer Chancengleichheit fördern will, darf nicht nur auf den heutigen Status Quo achten, denn die Arbeitswelt verändert sich ständig - und Arbeitnehmende brauchen Zugang zu Lernangeboten, die sie auf die Zukunft vorbereiten. Mehr denn je erfordern Digitalisierung, Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz und eine vernetzte Welt permanente Innovation und Lernbereitschaft im ganzen Unternehmen.

Der vollständige Trendreport steht unter folgendem Link zum Download bereit.

Über den Randstad Trendreport zur Chancengerechtigkeit

Die vorgestellten Ergebnisse stammen aus dem aktuellen Trendreport der mehrteiligen New Work Studie von Randstad. Diese befasst sich in mehreren Teilen mit der Frage, wie sich die neue Arbeitswelt weiterentwickelt. Der Trendreport #4 dieser Reihe setzt sich mit dem Thema Chancengerechtigkeit / Equity am Arbeitsmarkt auseinander und bietet Einblicke in konkrete Handlungsfelder für Unternehmen und Orientierung für Arbeitnehmer:innen und Bewerber:innen. Die inhaltliche Grundlage für den Trendreport bilden mehrere Untersuchungen und Umfragen, die in regelmäßigen Abstand im Auftrag von Randstad durchgeführt wurden, wie das Randstad Arbeitsbarometer und die Randstad-ifo-Personalleiterbefragung sowie Einschätzungen anerkannter Expert:innen in der Welt der Arbeit.

Über Randstad

Randstad ist einer der weltweit führenden Personaldienstleister mit dem Ziel, so spezialisiert und so fair zu werden wie kein anderes Unternehmen in der Welt der Arbeit. Durch die Unternehmensstrategie "partner for talent" finden, fördern und verbinden wir spezialisierte Talente mit Unternehmen - weltweit, vor Ort und immer mit hoher Geschwindigkeit. Unsere Angebote umfassen den gewerblich-technischen ebenso wie den Professional-Bereich, digitale Talentlösungen sowie End-to-End-Unternehmenslösungen. Wir schaffen leistungsfähige, vielfältige und agile Teams und unterstützen jeden Einzelnen dabei, eine erfolgreiche Karriere mit gleichen Chancen zu erreichen.

Randstad Deutschland ist mit rund 38.500 Mitarbeitenden, darunter 2.500 interne, und 500 Standorten in 330 Städten vertreten. Unser Umsatzvolumen umfasste 2023 1,843 Milliarden Euro. CEO ist Richard Jager.

Seit über 55 Jahren in Deutschland aktiv, gehört Randstad Deutschland zur 1960 in Amsterdam gegründeten und dort börsennotierten Randstad N.V. mit Sitz im niederländischen Diemen. 2023 hat Randstad mit rund 40.000 Mitarbeitenden weltweit 2 Millionen Menschen in 39 Ländern bei ihrer Suche nach einem für sie passenden Job geholfen und damit einen Gesamtumsatz von 25,4 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Original-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell