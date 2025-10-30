kununu GmbH

Jede:r zweite Beschäftigte in Deutschland kennt die Höhe des Mindestlohns nicht

Aktuelle forsa-Umfrage analysiert den Kenntnisstand zur Höhe des aktuellen Mindestlohns in Deutschland

Der aktuell geltende Mindestlohn ist für viele Deutsche eine unbekannte Größe. Das ist das Ergebnis einer aktuellen, repräsentativen forsa-Umfrage für den das Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Arbeitgeber-Vergleichsplattform 3.242 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in ganz Deutschland befragte. Demzufolge weiß knapp die Hälfte (47 Prozent) der Befragten, dass der Mindestlohn hierzulande aktuell bei 12,82 Euro pro Stunde liegt. Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmenden (53 Prozent) tippte in der gestützten Befragung auf andere Beträge oder konnten hierzu keine Angaben machen (6 Prozent). Dabei geht etwas mehr als ein Viertel (27 Prozent) davon aus, dass der derzeitige, gesetzlich geltende Mindestverdienst niedriger liege, als es tatsächlich der Fall ist. Ein Fünftel (20 Prozent) schätzt den Mindestlohn dagegen höher ein.

Überwiegende Mehrheit hält aktuellen Mindestlohn für zu niedrig

Bei einer 40-Stunden-Woche entspricht der aktuelle Mindestlohn einem Brutto-Verdienst von etwa 2.200 Euro. Nachdem die Befragten über den tatsächlichen Mindestlohn aufgeklärt wurden, gab die Mehrheit (57 Prozent) von ihnen an, diesen für zu niedrig zu halten. Besonders ausgeprägt ist das Unrechtsempfinden hierüber bei Frauen sowie bei älteren Beschäftigten über 50 Jahre. In beiden Personengruppen lag der entsprechende Anteil bei 61 Prozent. Einverstanden mit der aktuellen Regelung ist indes eine Minderheit: Während 29 Prozent der Befragten den aktuellen Mindestlohn für angemessen halten, ist dieser Betrag aus Sicht von 5 Prozent der Befragten zu hoch.

Für die Umfrage befragte das Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von kununu im Juli und August 2025 insgesamt 3.242 volljährige sozialversicherungspflichtige Beschäftigte repräsentativ für ganz Deutschland.

