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SWR "Samstag ist Wunschfilmzeit" - Filmklassiker im August

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Baden-Baden (ots)

Von 15. bis 29. August 2026 immer samstags um 20:15 Uhr im SWR / Zuschauer:innen wählen ihren Wunschfilm / Abstimmung bis Freitag, 12 Uhr auf meinSWR.de

Filmklassiker zur Primetime

Ob herzzerreißende Liebesgeschichten, humorvolle Komödien oder spannende Western-Klassiker - bei der Programmaktion "Samstag ist Wunschfilmzeit" ist für jeden Geschmack etwas dabei. An drei aufeinanderfolgenden Samstagen im August haben die Zuschauer:innen die Möglichkeit, das Programm aktiv zu gestalten. Zur Auswahl stehen jeweils drei Spielfilme aus unterschiedlichen Genres. Welcher Film um 20:15 Uhr über die Bildschirme flimmert, entscheidet allein das Publikum. Filmfans können online im Vorfeld für ihren Favoriten abstimmen. Die Aktion ist Teil des SWR Sommerprogramms "Sommer können wir" und tritt in diesem Jahr an Stelle des "Wunsch Tatort".

Wie wird gewählt?

Abgestimmt werden kann jeweils bis Freitagmittag, 12 Uhr, auf der Dialogplattform meinSWR.de. Dort ist auch zu jeder Zeit der aktuelle Stand des Votings einsehbar. Gezeigt wird am darauffolgenden Samstag um 20:15 Uhr im SWR der Film mit den meisten Stimmen. Die zur Wahl stehenden Filme werden vorab in der "Landesschau" und bei "Kaffee oder Tee" vorgestellt. Nach Ende der Abstimmung stehen alle Gewinner-Filme auch in der ARD Mediathek zum Abruf bereit.

Die zur Auswahl stehenden Filme der ersten Woche:

15. August

Der große Gatsby (USA 1974) mit Robert Redford

Frühstück bei Tiffany (USA 1961) mit Audrey Hepburn

Stolz und Vorurteil (F/GB/USA 2005) mit Keira Knightley

Fotos über ARD-Foto.de

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/wunschfilm

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Pressekontakt: Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, felix.oser@SWR.de

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