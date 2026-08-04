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SWR Regiotour macht im September Station in Sinsheim

Aktionswoche des SWR vom 21. bis 27. September 2026

Begegnung, Kultur und Austausch für alle Generationen in der Sinsheimer Erlebnisregion

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Stuttgart (ots)

Vom 21. bis zum 27. September 2026 steht die Sinsheimer Erlebnisregion im Mittelpunkt der SWR Regiotour. Mit einem abwechslungsreichen Programm aus Fernsehen, Radio, digitalen Formaten und Veranstaltungen vor Ort bringt der SWR seine Angebote direkt zu den Menschen. Das SWR PopUp Studio in der Sinsheimer Innenstadt bildet dabei den zentralen Treffpunkt für Begegnung und Austausch. Unter dem Motto "Mitreden, miterleben, mitfeiern!" erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Woche mit Kultur- und Mitmachangeboten, Podcasts und Partys. Der Eintritt ist frei, für einzelne Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. Der SWR und die Sinsheimer Erlebnisregion laden alle Interessierten herzlich ein, die SWR Regiotour mitzuerleben, mitzumachen und den Dialog aktiv mitzugestalten.

Reinkommen, ankommen, Fragen stellen

Besucherinnen und Besucher erleben im SWR PopUp Studio in der Sinsheimer Innenstadt, wie moderner Journalismus und zeitgemäße Medienarbeit entstehen. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem SWR Studio Mannheim geben Einblicke in ihren Arbeitsalltag, kommen mit den Menschen vor Ort ins Gespräch und erfahren, welche Themen sie in Sinsheim und den Kraichgau bewegen. Studioführungen, Workshops und stündliche Nachrichten aus dem Studio ergänzen das Programm.

Podcasts, Partys und Fernsehen

Das Programm der SWR Regiotour bietet für unterschiedliche Interessen und Generationen zahlreiche Highlights. Von Live-Podcasts vor Publikum über ein Konzert des SWR Symphonieorchesters und die SWR4 Gartensprechstunde in Angelbachtal bis hin zur SWR3 Party im Technikmuseum Sinsheim und die DASDING Party in Eschelbronn reicht das Angebot. Workshops - etwa zu Medienkompetenz für Jugendliche oder zum Backen mit dem SWR1 Pfännle in Zuzenhausen - ergänzen das Programm ebenso wie Formate wie "Landesschau Baden-Württemberg" und "SWR Aktuell", die im Rahmen der SWR Regiotour aus der Region senden oder auch dort aufgezeichnet werden.

Ein starkes Zeichen für die Region

Mit der SWR Regiotour bringt der SWR ein vielseitiges Programm aus Unterhaltung, Kultur und Information nach Sinsheim. Der Eintritt ist frei, einzelne Veranstaltung sind nur mit voriger Anmeldung möglich. Änderungen am Programm sind vorbehalten. Weitere Informationen und Programmpunkte werden noch bekanntgegeben.

Weitere Informationen unter www.swr.de/regiotour

Pressefotos zum Download: www.ARD-Foto.de

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