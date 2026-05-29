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1. Platz der SWR Bestenliste im Juni 2026: "Transkription"

Roman von Ben Lerner

10 neue Leseempfehlungen für Juni auf SWR.de/bestenliste

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Baden-Baden (ots)

Der Roman "Transkription" von Ben Lerner steht im Juni 2026 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Der Erzähler reist an die US-amerikanische Ostküste, um das letzte Interview mit seinem neunzigjährigen Mentor Thomas zu führen, diesem überlebensgroßen Urgestein der Kunstszene und Vater seines besten College-Freundes. Vor dem Termin fällt ihm allerdings im Hotel das Smartphone ins volle Waschbecken, und er kommt ohne Aufnahmegerät zum Interview. Was er aus Gründen, die ihm selbst nicht klar sind, nicht zugeben kann oder will. Daraus entwickelt sich eine turbulente Geschichte mit bizarren Folgen, das emotionale Drama dreier Männer, die mit der Frage kämpfen, was es heißt, in dieser unseren wackeligen Wirklichkeit ein guter Freund, ein guter Vater und überhaupt ein guter Mensch zu sein.

Platz 2: "Entzug"; Platz 3: "Michaela Kohlhaas"

Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste Juni belegt "Entzug" von Christoph Peters, "Michaela Kohlhaas" von Heike Geißler folgt auf Platz drei.

SWR Bestenliste in SWR Kultur und im Web

Im Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. Juni 2026, in SWR Kultur, 17:04 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR Kultur App.

Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: https://www.swr.de/kultur/literatur/swr-bestenliste-104.html

Leseempfehlung:

Ben Lerner: "Transkription", Suhrkamp Verlag, 160 Seiten.

Vollständige Bestenliste zum Download:

https://www.swr.de/kultur/literatur/swr-bestenliste-104.html

Weitere Literatursendungen im SWR: https://www.swr.de/kultur/literatur/index.html

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