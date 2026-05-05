DW Digital GmbH

Mit der DW Digital GmbH Bestandskunden reaktivieren: Wie ungenutzte Kontakte wieder zu echten Chancen werden

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Oldenburg (ots)

In vielen Unternehmen schlummern tausende Kontakte ungenutzt in Datenbanken – ehemalige Kunden, Interessenten und längst vergessene Anfragen. Während gleichzeitig Zeit und Budget in die Gewinnung neuer Leads fließen, bleibt dieses Potenzial oft unberührt. Doch was wäre, wenn genau diese Kontakte der schnellste Weg zu neuem Umsatz wären?

Unternehmen streben kontinuierliches Wachstum an, wollen ihre Vertriebsprozesse effizient gestalten und ihre Umsätze steigern. Gleichzeitig investieren sie hohe Summen in Marketing und Neukundengewinnung – oft mit ungewissem Ausgang. Was dabei häufig übersehen wird: In den eigenen Systemen befinden sich bereits zahlreiche Kontakte, die nachweislich Interesse gezeigt oder sogar gekauft haben. Dennoch werden diese im Tagesgeschäft selten aktiv angesprochen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Es fehlt an Zeit, klaren Zuständigkeiten oder strukturierten Prozessen, um bestehende Kontaktlisten systematisch zu nutzen. Besonders in wirtschaftlich starken Zeiten wurde selten hinterfragt, warum Kunden nach einem Kauf keine weiteren Aufträge erteilen. Die Folge: Wertvolle Beziehungen brechen ab und enormes Umsatzpotenzial bleibt ungenutzt. „Wenn Unternehmen ihre bestehenden Kontakte nicht aktivieren, verschenken sie enormes Potenzial – und überlassen es im Zweifel dem Wettbewerb“, warnt Keven de Witte, Gründer und Geschäftsführer der DW Digital GmbH.

„Die effektivste Möglichkeit, um ungenutzte Kontakte wieder in echte Chancen zu verwandeln, ist eine strukturierte und persönliche Ansprache“, erklärt Keven de Witte. Genau an diesem Punkt setzt die DW Digital GmbH an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Reaktivierung von Bestands- und Neukontakten im B2B-Vertrieb und kennt die Herausforderungen vieler Unternehmen aus erster Hand. Mit seinem Team übernimmt Keven de Witte die telefonische Erstansprache von bestehenden und neuen Kontakten, initiiert gezielt Gespräche mit Entscheidern und fungiert als Türöffner im Vertriebsprozess. Ziel ist es dabei nicht, direkt zu verkaufen, sondern Interesse zu prüfen, Bedarfe zu identifizieren und die Grundlage für weiterführende Gespräche zu schaffen. Die eigentliche Beratung und der Abschluss verbleiben beim Unternehmen selbst, während die DW Digital GmbH dafür sorgt, dass aus ruhenden Kontakten wieder aktive Chancen entstehen.

Bestandskunden reaktivieren: Ein unterschätztes Vertriebspotenzial

Wer neue Kunden gewinnen will, muss Vertrauen erst aufbauen, Bedarfe klären und Einwände überwinden. Bei ehemaligen Bestandskunden ist die Ausgangslage deutlich günstiger: Sie haben bereits eine Kaufentscheidung getroffen und gehören nachweislich zur Zielgruppe. Genau deshalb ist die Reaktivierung oft effizienter als klassische Neukundenakquise. Die Vertrauensbasis muss nicht neu entstehen, sondern kann gezielt wieder aktiviert werden. Das spart Zeit und erhöht die Wahrscheinlichkeit für konkrete Gespräche. „Ehemalige Kunden sind keine verlorenen Kunden, sondern Kontakte, bei denen die wichtigste Hürde bereits genommen wurde. Wer sie nicht aktiv anspricht, überlässt dieses Potenzial schlicht dem Zufall“, betont Keven de Witte.

Von der Liste zum Gespräch: So gelingt die systematische Reaktivierung

Ein entscheidender Erfolgsfaktor liegt in der strukturierten Vorgehensweise. Viele Unternehmen verfügen zwar über umfangreiche Kontaktlisten, nutzen diese jedoch nicht aktiv. Ohne klare Prozesse bleiben potenzielle Umsatzchancen unentdeckt. „Es reicht nicht aus, eine Liste zu haben – entscheidend ist, sie konsequent zu bearbeiten“, so Keven de Witte von der DW Digital GmbH. Durch eine systematische Ansprache können auch lange ungenutzte Datensätze wieder in den aktiven Vertrieb überführt werden. Ziel ist es, den Dialog wiederherzustellen und den aktuellen Bedarf zu prüfen.

Die direkte Kontaktaufnahme schafft dabei konkrete Gesprächsanlässe. Unternehmen können gezielt auf ehemalige Kunden zugehen und klären, warum es nach dem ersten Auftrag nicht weiterging oder ob sich die Anforderungen inzwischen verändert haben. „Gerade im direkten Gespräch lassen sich Einwände schnell klären und neue Perspektiven eröffnen“, erklärt Keven de Witte. Die telefonische Ansprache bietet dabei den Vorteil, flexibel auf Reaktionen einzugehen und den Dialog aktiv zu steuern – mit dem Ziel, Termine zu vereinbaren oder zumindest das Interesse für weitere Gespräche zu wecken.

Keven de Witte: Vom Erstkontakt zum neuen Auftrag

Die Reaktivierung endet nicht beim ersten Gespräch, sie bildet vielmehr den Ausgangspunkt für neue Geschäftsbeziehungen. Durch die gezielte Ansprache entstehen kurzfristig neue Gespräche, aus denen sich mittelfristig konkrete Aufträge entwickeln können.

„Unsere Aufgabe ist es, den ersten Kontakt wiederherzustellen und eine Brücke zwischen ehemaligen Kunden und Vertrieb zu bauen“, erklärt Keven de Witte. Indem die DW Digital GmbH diese Vorarbeit übernimmt, können sich Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und gleichzeitig sicherstellen, dass vorhandene Datenbestände aktiv zur Umsatzgenerierung beitragen. So wird aus einer vermeintlichen Karteileiche wieder eine echte Chance – und aus ungenutzten Kontakten ein wertvoller Bestandteil einer nachhaltigen Vertriebsstrategie.

Sie möchten wieder aktiv neue Gespräche führen und planbar Termine mit Entscheidern aufbauen? Dann melden Sie sich jetzt bei Keven de Witte und dem Team der DW Digital GmbH und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch zur Analyse Ihrer aktuellen Vertriebsstruktur.

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