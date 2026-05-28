SWR - Südwestrundfunk

SWR Streaming-Tipps für Juni 2026

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Stuttgart (ots)

Die Juni-Highlights in der ARD Mediathek, ARD Sounds, auf Youtube und auf den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR.

"William - Schicksalsjahre eines Thronfolgers", ab 29. Mai 2026 in der ARD Mediathek

Er wird König sein. Das weiß er, seit er ein Kind ist. Er führt ein privilegiertes Leben, gleichzeitig lastet ein enormer Erwartungsdruck auf seinen Schultern: Er muss nicht nur seine Familie zusammenhalten, sondern eines Tages auch eine Jahrhunderte alte Institution in die Zukunft führen. Und anders als sein Bruder Harry kann er seinen Job nicht kündigen. Erzählt wird die Geschichte entlang zentraler Ereignisse und Momente, die das Leben des Prinzen geprägt und ihn zu dem gemacht haben, der er heute ist.

Warum anschauen?

Ein Leben unter Dauerbeobachtung: Was bedeutet es, unter maximalem öffentlichem Druck erwachsen zu werden und seinen Platz im System der Monarchie zu finden?

Wo zu finden?

Ab 29. Mai in der ARD Mediathek

"#ehrensache", ab 3. Juni 2026 in der ARD Mediathek

Was motiviert Kinder und Jugendliche eigentlich, sich ehrenamtlich für andere zu engagieren? Die Doku-Serie "#ehrensache" geht der Frage auf den Grund und begleitet verschiedene Protagonist:innen bei der Jugendfeuerwehr und bei der Jugend der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Erzählt wird von außergewöhnlichem Engagement und Verantwortung, von Vereinstreffen und Einsatzübungen. Es geht um Zusammenhalt und den Wunsch, etwas Sinnvolles zu tun.

Warum anschauen?

Was bedeutet Ehrenamt? Die Serie gibt einen Einblick, warum sich junge Menschen freiwillig engagieren.

Wo zu finden?

Ab 3. Juni 2026 in der ARD Mediathek, auf kika.de, in der KiKA-App

"Tür an Tür mit einem Profiler", ab 4. Juni 2026 in ARD Sounds

SWR1 Moderatorin Katja Heijnen und Claudio Thunsdorff, Operativer Fallanalytiker beim LKA Rheinland-Pfalz, sprechen über aufsehenerregende Kriminalfälle. Was sagt das Verhalten während und nach der Tat über die Täterin oder den Täter aus? Wie schätzt man die Gefährlichkeit dieser Person ein? Sind es die Gene oder ist es die Umwelt, die jemanden morden lassen? Und welche Möglichkeiten haben wir, um uns vor kriminellen Übergriffen zu schützen?

Warum anhören?

Die Hörer:innen tauchen tief ein in die Welt von Psychopath:innen, Narzisst:innen und Serienmörder:innen und können beim Lösen der Fälle miträtseln. Unterhaltsam, aber immer mit einer Portion Nervenkitzel.

Wo zu finden?

Ab 4. Juni 2026 in ARD Sounds

"0711 - HipHop made in Stuttgart", ab 10. Juni 2026 in der ARD Mediathek

Von den Anfängen in den Jugendhäusern über die legendäre Kolchose bis hin zum 0711-Büro: Die Doku erzählt die Erfolgsgeschichte der Stuttgarter HipHop-Szene, die die deutsche Rapkultur prägte und lässt Künstler wie Schowi, Max Herre und Michi Beck zu Wort kommen. Erstmals spricht Schowi von Massive Töne auch über den Betrugsfall, der das 0711-Imperium erschütterte - und begleitet die Rückkehr der Pioniere zu einem besonderen Ereignis: dem "30 Jahre 0711 Family Jam" auf dem Stuttgarter Schlossplatz.

Warum anschauen?

Beim Konzert auf dem SWR Sommerfestival kommt die Crew zurück, die aus Beats Hits machte und aus Freundschaft eine ganze Bewegung.

Wo zu finden?

Ab 10. Juni 2026 in der ARD Mediathek

FIFA Fußball-WM 2026:

"WM-Wahnsinn und Titel-Träume: Deutschland bei der Mega-WM", ab 4. Juni in der ARD Mediathek

Es wird die größte WM aller Zeiten, fünf Wochen, quer über den zerrissenen nordamerikanischen Kontinent - begleitet von Kritik an Gigantismus, Kommerz, Spielergesundheit und hohen Ticketpreisen. Esther Sedlaczek und Thomas Hitzlsperger machen sich auf eine lange WM-Reise und treffen Stars wie Leon Draisaitl und Marco Reus. Exklusive Interviews mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und Nico Schlotterbeck geben erstaunliche Einblicke.

Warum anschauen?

Was kann man von dieser Mega-WM erwarten? Die Doku zeichnet ein vielschichtiges Bild einer Weltmeisterschaft, die in neue Dimensionen vorstößt.

Wo zu finden?

Ab 4. Juni 2026 in der ARD Mediathek

"Mexiko: WM im Schatten der Kartelle", ab 5. Juni 2026 in der ARD Mediathek

Mexiko bereitet sich auf die FIFA-Fußball-WM 2026 vor, doch die Macht der Drogenkartelle überschattet das Turnier. Während Regierung und FIFA Stabilität versprechen, warnen Experten vor massiven Sicherheitsrisiken in Austragungsorten wie Guadalajara. Die Doku blickt hinter die Kulissen: Zwischen Korruption, der Jagd auf Kartellbosse und dem Schicksal der "Buscadores", die in Stadionnähe nach ihren verschwundenen Angehörigen suchen. Wie sicher ist die WM wirklich und was bedeutet das für die Menschen vor Ort?

Warum anschauen?

Wie eng ist das größte Fußballfest der Welt und die harsche Realität in Mexiko miteinander verknüpft und kann es wirklich eine sichere Weltmeisterschaft geben?

Wo zu finden?

Ab 5. Juni 2026 in der ARD Mediathek

"Milchzähne", ab 5. Juni 2026 in der ARD Mediathek

Ein Dorf in einer Zeit nicht allzu fern von unserer. Als Tochter einer Außenseiterin hat Skalde sich ihren Platz in der Dorfgemeinschaft hart erkämpft und sich dabei von ihrer Mutter Edith distanziert. Eines Tages findet Skalde ein fremdes Kind im Wald. Weil die isolierte Gemeinschaft alles Fremde rigoros ablehnt, müssen Mutter und Tochter nach Jahren der Entfremdung zusammenfinden, um das Mädchen zu schützen. Der Debütfilm von Sophia Bösch basiert auf dem Roman von Helene Bukowski.

Warum anschauen?

"Milchzähne" fesselt mit Skaldes Suche nach Vertrauen und Zugehörigkeit, die sie in ihrer abgeschotteten postapokalyptischen Welt ganz neu erobern muss.

Wo zu finden?

Ab 5. Juni 2026 in der ARD Mediathek

"Zeitenwende 1600 - Musik Macht Epoche", ab 12. Juni 2026 in der ARD Sounds

Um 1600 verändert sich die Welt. Es herrscht Unsicherheit, europäische Machtkonstellationen und Gewissheiten geraten ins Wanken. Diese Krisen bergen aber auch Chancen: Der Bürger lädt den Kaiser zu seiner Hochzeit ein, Frauen treten selbstbewusst als Künstlerinnen auf, Musiker werden zu Stars. Im Podcast schaut Hostin Stefanie Bilmayer-Frank auf vier Musikpersönlichkeiten, die die Zeitenwende 1600 maßgeblich mitprägten: Claude Le Jeune, Maddalena Casulana, John Dowland und Hans Leo Haßler.

Warum anhören?

Ein historischer Storytelling-Podcast, der die Epoche der späten Renaissance durch die Perspektive von Musiker:innen lebendig werden lässt.

Wo zu finden?

Ab 12. Juni in ARD Sounds

"Die Welt zwischen den Nachrichten - Eine Biografie als Momentaufnahme einer ganzen Generation". Hörspiel von Judith Kuckart nach ihrem gleichnamigen Roman ab 24. Juni in ARD Sounds

Ausgangspunkt des Hörspiels ist eine Generation, geprägt vom Aufwachsen im Schatten historischer Ereignisse - vom Tod Benno Ohnesorgs bis zum Fall der Mauer. Autorin Judith Kuckart montiert Szenen einer ungewöhnlichen Biografie: Ballett und Terrorismus, Fließbandarbeit und Literaturbetrieb, intime Brüche und stille Triumphe. Ihre Sprache ist präzise gesetzt - mal lakonisch, mal melancholisch - und lässt so Raum für Assoziationen. Mit: Juliane Köhler, Katja Bürkle, Christiane Roßbach, Matthias Breitenbach, Rosalinde Renn, Isabelle Demey.

Warum anhören?

Das Hörspiel erzählt eine Biographie zwischen Tanzboden und Zeitgeschichte, stellt Fragen, statt Antworten zu geben - und verdichtet Lebenserfahrung zu kunstvollen Momentaufnahmen.

Wo zu finden?

Ab 24. Juni 2026 in ARD Sounds

Weitere Informationen unter: http://swr.li/streaming-tipps-juni-2026

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