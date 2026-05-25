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Sonne pur beim SWR Sommerfestival in Stuttgart

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Stuttgart (ots)

Rund 100.000 Gäste erlebten das SWR Sommerfestival auf dem Schlossplatz / Großer Zuspruch bei Abendshows und Benefizkonzert des Bundespräsidenten am Pfingstsonntag

Strahlender Sonnenschein, hochsommerliche Temperaturen und ein vielfältiges Programm für alle Generationen: Das SWR Sommerfestival zieht nach vier Tagen eine positive Bilanz. Rund 60.000 Menschen besuchten tagsüber die Festivalmeile auf dem Schlossplatz. Tausende Besucher:innen strömten zudem zu den Abendveranstaltungen auf den Ehrenhof vor der großen Festivalbühne. Ein besonderer Höhepunkt war das Benefizkonzert des Bundespräsidenten mit der SWR Big Band, Max Mutzke, Fola Dada, Joo Kraus und Jakob Manz am Pfingstsonntag. Beim ARD Familientag am Pfingstmontag sorgten viele Mitmachangebote und Günter Kastenfrosch, die Maus, das Kikaninchen, Ernie & Bert und weitere bekannte Figuren aus dem Kinder- und Familienprogramm der ARD für Begeisterung.

SWR Intendant Kai Gniffke: SWR Sommerfestival ist Ort des Austauschs

"Das SWR Sommerfestival zeigt den Platz des SWR im Alltag der Menschen: mitten in der Stadt, offen für alle und im direkten Gespräch mit unserem Publikum. Wenn so viele Menschen ganz selbstverständlich mit uns feiern, diskutieren und Neues ausprobieren, bedeutet das für uns gelebten öffentlich-rechtlichen Auftrag."

Vielfältige Erlebnisse auf der Festivalmeile

Tagsüber lud die Festivalmeile auf dem Schlossplatz die Menschen dazu ein, die Angebote von SWR und ARD zu entdecken, auszuprobieren und miteinander ins Gespräch zu kommen. Besucher:innen nutzten die Gelegenheit, die Medienwelt aus nächster Nähe kennenzulernen - vom Nachrichtenquiz bei SWR Aktuell über interaktive Spielewelten bis hin zu Kultur- und Bildungsangeboten. Besonders beliebt waren Mitmachaktionen wie das Tatort Game, Rätselangebote der ARD Mediathek, die Fotobox im SWR Zelt oder Einblicke in Medienberufe und Ausbildungswege beim SWR. Viele Gäste kamen mit SWR Mitarbeitenden in Kontakt und nutzten die Gelegenheit zum direkten Austausch.

Benefizkonzert des Bundespräsidenten als besonderer Festivalmoment

Ein Höhepunkt des Festivalwochenendes war das Benefizkonzert des Bundespräsidenten am Pfingstsonntag. Gemeinsam mit der SWR Big Band unter der musikalischen Leitung von Magnus Lindgren sowie Max Mutzke, Fola Dada, Joo Kraus und Jakob Manz erlebten die Sommerfestival-Gäste eine musikalische Matinee vor der Kulisse des Neuen Schlosses. Die SWR Big Band begeisterte ihr Publikum bei hochsommerlichen Temperaturen mit einem Konzert, das in Standing Ovations endete. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Cem Özdemir zeigten sich im Anschluss beeindruckt von der besonderen Atmosphäre auf dem Schlossplatz und dem musikalischen Vormittag. Das Konzert wurde im Ersten live übertragen und ist ab sofort in der ARD Mediathek abrufbar. Der Erlös des Benefizkonzerts ging in diesem Jahr an die Arche Kinderstiftung sowie den Verein Herzenssache e. V.

ARD Familientag mit viel Resonanz

Der ARD Familientag am Pfingstmontag begann mit einem interaktiven Familienkonzert des SWR Symphonieorchesters. Danach hieß es "Bühne frei" für die Stars aus dem Kinder- und Familienprogramm der ARD: Die Maus, das Kikaninchen, Günter Kastenfrosch, Ernie & Bert und weitere ARD-Publikumslieblinge begeisterten die großen und kleinen Gäste. Bei einem Tag voller Mitmachaktionen, singen und tanzen war für jede:n etwas dabei.

Bühne vor dem Neuen Schloss im Mittelpunkt

Auch die Abendveranstaltungen auf der großen Festivalbühne im Ehrenhof des Neuen Schlosses waren mit mehr als 16.000 Gästen sehr gut besucht. Die SWR Tatort-Premiere "Lucys Geburtstag" brachte Krimi-Atmosphäre unter freiem Himmel auf den Schlossplatz. Für ausgelassene Festivalstimmung sorgte die ausverkaufte SWR3 Show "30 Jahre 0711 Family Jam" mit zahlreichen Größen der Stuttgarter Hip-Hop-Szene und prominenten Gästen. Nicht nur im Ehrenhof, sondern auch außerhalb der Zaunlinien auf dem gesamten Schlossplatz feierten rund 15.000 Fans das musikalische Event als Hommage an die Mutterstadt des Hip-Hop. SWR1 Pop & Poesie in Concert präsentierte am Pfingstsonntag erstmals die neue Show "Viva la Vida".

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Informationen und weiterführende Links unter SWR.de/sommerfestival

Pressefotos unter ARD-foto.de.

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