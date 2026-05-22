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Mutterstadt 0711: Wie Stuttgart den Sound einer Generation prägte

ab 22. Mai 2026 in ARD Sounds

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Baden-Baden (ots)

Berlin, Hamburg, Heidelberg - oder doch Stuttgart? Der Podcast "Mutterstadt 0711 - HipHop-Hauptstadt Stuttgart?!?" geht ab dem 22. Mai 2026 in sechs Folgen einer der spannendsten Fragen der deutschen Rap-Geschichte nach: Warum wurde ausgerechnet Stuttgart zur Keimzelle des Deutschrap? Der ARD Podcast, produziert von SWR3, blickt hinter die Kulissen einer Stadt, deren musikalischer Einfluss bis heute nachhallt.

Die Podcast-Hosts und Hip-Hop-Experten Felix Leibelt und Alexander "Sandy" Franke nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise in die 90er und 2000er Jahre - in eine Zeit, in der aus "Benztown", "Stuggitown" oder schlicht "0711" heraus Hip-Hop-Geschichte geschrieben wurde. Jede Woche sprechen sie mit prägenden Stimmen der Szene und zeichnen ein lebendiges Bild einer Ära. Mit dem Podcast unterstreicht SWR3 einmal mehr seine starke Verbindung zur Musik- und Popkultur im Südwesten und bringt ein Stück deutscher Hip-Hop-Geschichte dorthin, wo sie heute gehört wird: in die ARD Sounds Welt von SWR3.

Stuttgart war prägend für Rapper aus ganz Deutschland

Zu Wort kommen Stuttgarter Bands und Rapper wie Max Herre, Afrob und Massive Töne ebenso wie Hip-Hop-Größen aus anderen deutschen Großstädten wie Samy Deluxe, Marteria, Jan Delay und Kool Savas. In persönlichen Gesprächen und eindrücklichen O-Tönen entsteht ein vielschichtiges Panorama, das von der Bedeutung von Stuttgart für ganz Hip-Hop-Deutschland zeugt. "Das, was da aus Stuttgart kam, war ein anderes Level. Es war ein Level, was ganz weit fortgeschritten war", erzählt Rapper Marteria ("Lila Wolken", "Verstrahlt"). Und auch die Hamburger Hip-Hop-Größen Jan Delay ("Oh Jonny", "Klar") und Das Bo ("Türlich, türlich (sicher, Dicker)") loben die Stuttgarter Szene von damals. Jan Delay schwärmt: "[...] die hatten den ersten richtigen Hip-Hop-Club. Von uns, für uns." Das Bo bestätigt: "Stuttgart war immer ein schönes Abenteuer, schöne Menschen, geile Leute und es ist auch ein schöner Schmelztiegel, das war ja auch ein schöner diverser Haufen, irgendwie."

Nicht "die krassesten Gangster", sondern "die kreativen Typen" der Rap-Welt

Der Podcast erzählt von Freundschaft und Konkurrenz, von kreativem Wahnsinn, kulturellem Aufbruch - und davon, wie eine Szene ihren eigenen Sound, Stil und Anspruch entwickelte. Die Besonderheit der Stuttgarter Szene fasst Jean-Christoph Ritter aka Schowi von der Band Massive Töne ("Cruisen") so zusammen: "Das sind nicht die krassesten Gangster, [...] das sind irgendwie die crazy kreativen Typen. Die können rappen, die können auflegen, die sind gute DJs, die sind geile Tänzer und die Graffiti-Jungs müssen sich auch nicht verstecken. Ja, das ist der Anspruch."

Mutterstadt 0711: ungehörte Geschichten und exklusive Einblicke

In der sechsteiligen Podcast-Reihe geht es nicht nur um Nostalgie, sondern auch um die kritische Frage: War Stuttgart wirklich die Hip-Hop-Hauptstadt Deutschlands? Mit exklusiven Einblicken, bisher nie öffentlich erzählten Geschichten und persönlichen Erinnerungen wird "Mutterstadt 0711 - HipHop-Hauptstadt Stuttgart!?!" zu einer Hommage an eine prägende Bewegung - und zu einer Neubewertung ihres Mythos'.

Zu den Hosts: Felix Leibelt und Alexander "Sandy" Franke

Die Hosts begleiten die Szene seit Jahrzehnten. Felix Leibelt ist Musikjournalist, Hip-Hop-Experte und war bereits Host in den reichweitenstarken Musik-Podcasts "Fanta Vier Forever, Baby!?!" (ARD/SWR) und "Rest in Exzess - Das kurze Leben von Techno-Legende Mark Spoon" (ARD/HR). Alexander "Sandy" Franke war bereits als 13-Jähriger als Flyerverteiler für die Stuttgarter Hip-Hop-Szene aktiv und kennt die meisten Künstler seitdem persönlich. Er moderiert die Hip-Hop-Sendung "Sprechstunde" bei DASDING.

SWR Kultur Dokumentation

Neben dem Podcast gibt es auch eine Dokumentation: "0711 - HipHop made in Stuttgart" zeigt die Geschichte der Stuttgarter Hip-Hop-Szene aus der Sicht ihrer prominenten Protagonisten. Mit exklusiven Einblicken und persönlichen Geschichten von Künstlern wie Schowi, Max Herre und Michi Beck wird gezeigt, warum Stuttgart zur "Mutterstadt" des Hip-Hops wurde. Die Legenden des Deutschraps kehren außerdem für ein unvergessliches Konzert gemeinsam auf die Bühne zurück. Die Doku ist ab dem 10. Juni 2026 in der ARD Mediathek verfügbar und wird am 4. Juli um 0:05 Uhr im SWR ausgestrahlt.

Das SWR3 Konzert "30 Jahre 0711 Family Jam - Massive Töne laden ein" live erleben

Das Jubiläumskonzert "30 Jahre 0711 Family Jam - Massive Töne laden ein" auf dem Stuttgarter Schlossplatz am 23. Mai während des SWR Sommerfestivals wird live auf den digitalen Plattformen von SWR3 erlebbar: als Video-Livestream auf SWR3.de. Der exklusive Audio-Livestream läuft parallel dazu in der neuen App ARD Sounds. Auch nach dem Event bleibt das Konzert dort verfügbar. Ab Sonntag, 24. Mai, können Fans das komplette SWR3 Konzert in ARD Sounds nachhören. Alle Livestreams und Podcasts sind ab sofort in der "SWR3 Welt" in ARD Sounds zu finden

Neue Folgen, immer freitags

Sechs Folgen, ab dem 22. Mai 2026 wöchentlich, in ARD Sounds.

https://swr3.link/30jahre0711familyjam

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter SWR.li/mutterstadt0711

und SWR3.link/30jahre0711familyjam

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