SWR - Südwestrundfunk

SWR Aktuell Sommerinterviews starten

Rheinland-pfälzische Spitzenpolitiker:innen ab Fr., 5.6.2026, im Gespräch

Ausstrahlung in "SWR Aktuell Rheinland-Pfalz" in TV, Hörfunk, online auf swr.de/rp

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Mainz (ots)

Rheinland-pfälzische Spitzenpolitiker:innen ab Freitag, 5. Juni 2026, im Gespräch / Ausstrahlung in "SWR Aktuell Rheinland-Pfalz" in TV, Hörfunk, online auf swr.de/rp

und dem SWR-Youtube-Kanal.

Der Südwestrundfunk (SWR) lädt wieder rheinland-pfälzische Spitzenpolitiker und -politikerinnen der in den Landtag gewählten Parteien zu den "SWR Aktuell Sommerinterviews" ein. Diese werden ab Freitag, 5. Juni 2026, vormittags im SWR PopUp Studio am Schillerplatz in Kaiserslautern aufgezeichnet und über verschiedene Kanäle ausgestrahlt: Ab 19:30 Uhr im SWR Fernsehen sowie in SWR Aktuell Radio; online sind sie unter SWR.de/rp und dem SWR-Youtube-Kanal abrufbar.

Gespräche mit Spitzenpolitiker:innen in der Innenstadt in Kaiserslautern

Was packt die neue Landesregierung als erstes an? Was soll sich an Schulen und Kitas im Land ändern? Was sind die Pläne für die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum? Wie kommt die Wirtschaft wieder in Schwung? Und an welchen Stellen schaut die Opposition der Regierung besonders auf die Finger? Kurz nach der Landtagswahl und dem Machtwechsel in Mainz fragen "SWR Aktuell"-Moderatorin Daniela Schick und -Moderator Sascha Becker nach. Außerdem werden die vier rheinland-pfälzische Spitzenpolitikerinnen und -politiker in den 15-minütigen Interviews auch Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern beantworten, die im PopUp-Studio gesammelt wurden.

Die "SWR Aktuell Sommerinterviews" in Rheinland-Pfalz

Folgende Politiker:innen werden befragt:

Fr., 05. Juni Gordon Schnieder (CDU), Moderation: Sascha Becker

Fr., 12. Juni Katrin Eder (B '90/Grüne), Moderation: Daniela Schick

Fr., 19. Juni Alexander Schweitzer (SPD), Moderation: Daniela Schick

Fr., 26. Juni Sebastian Münzenmaier (AfD), Moderation: Sascha Becker

Nach der Ausstrahlung sind die "SWR Aktuell Sommerinterviews" in der ARD Mediathek abrufbar: www.ardmediathek.de/swr

Infos auch auf http://swr.li/swr-aktuell-sommerinterviews-2026

Foto auf www.ARD-foto.de

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Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de

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