Deutschlands fairste Unternehmen aus Verbrauchersicht / Ferdinand Fair gewinnt den Deutschen Fairness-Preis 2025

Das Deutsche Institut für Servicequalität und der Nachrichtensender n-tv haben in Berlin den Deutschen Fairness-Preis 2025 verliehen. Ferdinand Fair - Der günstige Bestatter. Bundesweit. wurde dabei als Gesamtsieger in der Kategorie der bundesweit tätigen Bestattungsunternehmen ausgezeichnet. Kundinnen und Kunden wünschen sich von Unternehmen transparente Leistungen, verlässliche Zusagen und ein faires Preisniveau. Anbieter, die diese Erwartungen im Jahr 2025 besonders gut erfüllt haben, wurden gestern Abend in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz mit dem Deutschen Fairness-Preis 2025 belohnt. Grundlage war eine große bevölkerungsrepräsentative Kundenbefragung mit über 66.500 Stimmen. In der Kategorie Bestattungsunternehmen überregional wurden zehn Unternehmen von Kundinnen und Kunden bewertet. Und den ersten Platz sicherten sich in diesem Jahr die Spezialisten für günstige und würdevolle Bestattungen von Ferdinand Fair. "Alle ausgezeichneten Unternehmen setzen in puncto Fairness Maßstäbe innerhalb ihrer Branche. Besonders entscheidend für die hohe Kundenzufriedenheit waren in diesem Jahr die Zuverlässigkeit der Anbieter und das faire Preis-Leistungs-Verhältnis", so Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität. Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine, ergänzt: "Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist der Deutsche Fairness-Preis ein echter Wegweiser. Er macht sichtbar, welche Unternehmen zuverlässig handeln und Zusagen einhalten. Der Award bietet damit eine wertvolle Orientierung." Thomas Hellwege, Geschäftsführer und Gründer der Synbis GmbH, die unter der Marke Ferdinand Fair seit über 10 Jahren in ganz Deutschland würdevolle Bestattungen zu günstigen Preisen organisiert, freut sich über die Auszeichnung: "Der Name Ferdinand Fair sollte von Anfang an Programm sein. Eine Bestattung darf nicht zur Kostenfalle für die Angehörigen werden und diese sollen sich gerade im Trauerfall darauf verlassen können, am Ende auch nur das bezahlen zu müssen, was sie wirklich bestellt haben. Böse Überraschungen bei der Abschlussrechnung sind nicht fair."

