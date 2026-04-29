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SWR Streaming-Tipps für Mai 2026

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Baden-Baden (ots)

Die Mai-Highlights in der ARD Mediathek, ARD Sounds, auf Youtube und auf den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR.

"Das Loch in der Welt" von Henrik von Holtum, Mystery-Hörspiel, ab 30. April in ARD Sounds

Ein Junge durchstreift mit drei Freunden eine für den Abriss vorgesehene Schrebergartenkolonie. In einer der alten Gartenlauben entdecken sie ein Loch, tiefschwarz und scheinbar bodenlos. Sie werfen Steine hinein, hören aber keinen Aufprall. Sie leuchten hinein, doch das Licht wird verschluckt. Der Junge greift hinein und spürt, dass mit dem Loch etwas nicht stimmt. Es lässt den Jungen nicht mehr los, mitten in der Nacht packt er eine Taschenlampe und ein Seil und geht zurück zur Hütte.

Warum anhören?

Spannendes Mystery-Hörspiel für eine junge Zielgruppe, das speziell zum Hören mit Kopfhörer (binaural) produziert wurde - eine Reise in eine ganz eigene Klangwirklichkeit.

Wo zu finden?

Ab 30. April in ARD Sounds

"TNTea - Mit Livia und Romina", Podcast ab 30. April in ARD Sounds und als Videopodcast auf Spotify und Youtube

Livia und Romina sind beste Freundinnen. Das teilen sie auch auf Social Media unter "liros.life". Nun starten sie ihren eigenen Podcast. Ob Streit, Loyalität, Eifersucht, auseinanderleben oder wieder zusammenfinden. In diesem Podcast geht es um die Höhen und Tiefen von Freundschaften. Genauso wie Gedanken, Erfahrungen und Erlebnisse, die Livia und Romina in ihrer Freundschaft durchgemacht haben.

Warum anhören oder anschauen?

Bei "TNTea" dreht sich alles um Freundschaft, aber auch über den neusten Gossip aus dem Leben von Livia und Romina. Jede Folge erzählt eine neue Story.

Wo zu finden?

ab 30. April 2026 in ARD Sounds und als Videopodcast auf Spotify und Youtube

"Elon Musk Uncovered - Das Tesla Experiment", ab 2. Mai in der ARD Mediathek

Der Dokumentarfilm "Elon Musk Uncovered - Das Tesla Experiment" wirft einen kritischen Blick hinter die Kulissen des Tech-Giganten Tesla und damit auch auf seinen berühmten CEO Elon Musk. Zwei tragische Unfälle mit Tesla-Fahrzeugen, einer in Deutschland und einer in Florida, stehen im Zentrum des Films. Beide werfen schwerwiegende Fragen zur Sicherheit des Autopilot-Systems auf. Parallel dazu erhält ein Journalist brisante interne Daten von einem Whistleblower, darunter tausende Kundenbeschwerden.

Warum anschauen?

Die Dokumentation zeigt, welchen Preis technologischer Fortschritt haben kann und fragt, ob unsere Straßen für nicht ausgereifte Technologien genutzt werden dürfen.

Wo zu finden?

ab 2. Mai 2026 in der ARD Mediathek

"70 Jahre ESC - More than Music", Doku ab 8. Mai in der ARD Mediathek

Die Doku beleuchtet die Erfolgsgeschichte von der beschaulichen TV-Gala aus den 1950ern zu dem musikalischen Megaevent und zeigt, warum der ESC weit mehr ist als ein musikalischer Wettbewerb: Er spiegelt gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen wider und ist eine einzigartige Bühne für Vielfalt in Europa. Mit seinem prägenden Einfluss auf Popkultur, Mode, Medien und seiner besonderen Bedeutung für die LGBTQIA+-Community steht er für gelebte Diversität und internationale Verbundenheit.

Warum anschauen?

Spektakuläre Auftritte, internationale Karrieren und politische Kontroversen - eine lebendige Zeitreise durch sieben Jahrzehnte bewegter, europäischer Musik- und Kulturgeschichte.

Wo zu finden?

Ab dem 8. Mai 2026 in der ARD Mediathek

"Das Geld zu Gast bei Freunden - Die wirklich wahre Geschichte, wie Deutschland WM-Gastgeber 2006 wurde", ab 19. Mai in ARD Sounds

Sommer 2006. Deutschland feiert eine riesige Fußball-Party. Neun Jahre später machen die Enthüllungen von Investigativ-Journalisten aus dem "Sommermärchen" einen "True Scandal". Hat sich irgendjemand mal gefragt, was man eigentlich wirklich anstellen musste, um die Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland zu holen? Diese Geschichte erzählt von einem irrwitzigen Konkurrenzkampf zwischen Fußballnationen. Von Franz Beckenbauers Weltreise, einer Orgel in der Karibik und einem rätselhaften Fax.

Warum anschauen?

Hier hört ihr die wirklich wahre Geschichte, wie Deutschland WM-Gastgeber 2006 wurde!

Wo zu finden?

Ab 19. Mai 2026 in ARD Sounds

"Die Toten Hosen - Das letzte Album", ab 20. Mai in der ARD Mediathek

Eine der erfolgreichsten Bands Deutschlands quartiert sich in eine Art Jugendherberge auf dem Land ein, um ihr letztes Album für ihre Fans zu produzieren: Campino, Andi, Breiti und Kuddel von den Toten Hosen komponieren und texten an ihrem musikalischen Nachlass. Der preisgekrönte Regisseur Eric Friedler durfte die Band über zwei Jahre begleiten: Zum ersten Mal wurden sie intensiv im Maschinenraum ihrer Kreativität beobachtet und auch hinter den Kulissen einer Europatournee begleitet.

Warum anschauen?

Das ungeschminkte Porträt der Rockband in ihrer vielleicht schwierigsten Zeit.

Wo zu finden?

Ab 20. Mai 2026 in der ARD Mediathek

"Mutterstadt 0711 - HipHop-Hauptstadt Stuttgart!?!", ab 22. Mai in ARD Sounds

Stuttgart, was geht? Im Podcast "Mutterstadt 0711 - HipHop-Hauptstadt Stuttgart!?!" treffen die Hosts Felix Leibelt und Alexander Franke die Gründer des legendären "0711 Büros", Stuttgarter Rapper wie Afrob, Max Herre oder Massive Töne und HipHop-Größen aus anderen deutschen Rap-Metropolen wie Jan Delay, Kool Savas oder Samy Deluxe. Sie blicken gemeinsam zurück auf eine Zeit, in der Stuttgart zum Motor einer ganzen Generation wurde. Was ist davon heute noch übrig?

Warum anhören?

Der Podcast gibt exklusive Einblicke, ungehörte Anekdoten und persönliche Erinnerungen. Nächte, die zu Legenden wurden, Crews, die sich fanden - oder verloren, Battles, die Geschichte schrieben und Momente, in denen ganz Rap-Deutschland nach Stuttgart schaute.

Wo zu finden?

Ab 22. Mai 2026 in ARD Sounds

"Der Fuchs", ab 22. Mai in der ARD Mediathek

Österreich, Mitte der 1920er Jahre. Aus großer Not übergibt eine Bergbauernfamilie den jüngsten Sohn Franz an einen Großbauern. Als er, volljährig geworden, die Knechtschaft endlich kündigen darf, verdingt Franz sich beim Bundesheer. Unter den Kameraden bleibt der sensible, wortkarge Franz ein wunderlicher Außenseiter. Mitten im Krieg gegen die Franzosen findet er einen verletzten Fuchswelpen und pflegt das verwaiste Tier gesund. Aus dem Fuchs wird ein Freund, der Franz heimlich durch den Krieg begleitet.

Warum anschauen?

Beruhend auf einer realen Lebensgeschichte erzählt Adrian Goiginger in "Der Fuchs" ein bewegendes Drama um Verlassenwerden und den Weg zu Vergebung.

Wo zu finden?

ab 22. Mai 2026 in der ARD Mediathek

"Stardust Hotel", ab 22. Mai in der ARD Mediathek

Im verblichenen Grandhotel "Stardust" ist das 22. Jahrhundert stehengeblieben. Bis die Ankunft der neuen Besitzerin Nia Bewegung in den Kasten und seine Belegschaft rund um den Concierge-Androiden Adam bringt. Während Nia daran arbeitet, das Hotel so aufzuhübschen, dass der Verkauf ihre Schulden deckt, beabsichtigt Adam die Standards hochzuhalten, und beide versuchen, die gegenseitige Anziehung zu ignorieren.

Warum anschauen?

Die liebevoll-witzige Romcom mit Vanessa Loibl und David Brizzi wirft einen augenzwinkernden Blick in eine Zukunft, in der die Erde zwar untergegangen, aber deshalb nicht alles verloren ist.

Wo zu finden?

ab 22. Mai 2026 in der ARD Mediathek

Weitere Informationen unter: http://swr.li/streaming-tipps-mai-2026

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