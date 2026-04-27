SWR - Südwestrundfunk

"Mein Körper. Mein Alter - Wer bestimmt, wie alt ich bin?"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Doku über unseren Einfluss auf das Altern / Am 27. April um 22:50 Uhr im Ersten und ab sofort in der ARD Mediathek

Man ist so alt, wie man sich fühlt - Phrase oder Wirklichkeit? Damit beschäftigt sich eine neue Doku von ARD Wissen. Sie geht der Frage nach, inwieweit der Alterungsprozess beeinflusst werden kann und welche Faktoren eine Rolle spielen. Dabei nähert sich die Doku dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven. "Mein Körper. Mein Alter - Wer bestimmt, wie alt ich bin?" wird am 27. April 2026 um 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist ab sofort in der ARD Mediathek verfügbar.

Jeder altert anders

Die Doku begleitet die Kölnerin Beatrice, die ihr biologisches Alter senken möchte. Dafür absolviert sie für drei Monate ein professionelles Sportprogramm und stellt ihre Ernährung um. Der 82-jährige Leichtathlet Friedhelm Adorf beweist wiederum, dass man auch im hohen Alter Spitzenleistungen erbringen kann. Für ihn geht es im Rahmen der Doku zur Deutschen Hallenmeisterschaft 2026. Schauspielerin Gesine Cukrowski fordert mehr Sichtbarkeit und Wertschätzung von Frauen über 47 und stellt den Blick auf das Altern in Frage. Mit persönlichen Geschichten und wissenschaftlichen Erkenntnissen regt die Doku zum Nachdenken an und zeigt, wie individuell das Altern wirklich ist.

"Mein Körper. Mein Alter - Wer bestimmt, wie alt ich bin?"

Die Doku ist eine Produktion des SWR für ARD Wissen. Sie wird am 27. April 2026 um 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist ab sofort in der ARD Mediathek verfügbar.

Mehr Informationen unter: http://swr.li/mein-koerper-mein-alter-2026

Fotos unter ARD-foto.de

Newsletter: "SWR vernetzt"

Pressekontakt: Marissa Leister, Tel. 06131 929 32743, marissa.leister@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell