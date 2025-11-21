SWR - Südwestrundfunk

"Rise & Fall of 1. FC Kaiserslautern"

3-teilige Dokureihe über den Pfälzer Traditionsverein in der ARD Mediathek

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Der FCK hat Höhen erlebt - Meisterschaften, Pokalsiege, magische Spiele. Und tiefe Täler durchschritten: vier bittere Jahre der Drittklassigkeit für den viermaligen Deutschen Meister. Die ARD-Dokuserie "Rise & Fall of 1. FC Kaiserslautern" erzählt all das: den Aufstieg und Fall der Roten Teufel - große Triumphe, bittere Niederlagen, ein ständiges Auf und Ab. "Rise & Fall of 1. FC Kaiserslautern" ist ab Samstag, 22. November 2025, in der ARD Mediathek und am Sonntag, 28. Dezember 2025, um 22 Uhr im SWR zu sehen.

Eintauchen in das Herz des Pfälzer Kultvereins

Der 1. FC Kaiserslautern ist mehr als ein Fußballverein - er ist das Herz der Pfalz. Große Triumphe, bittere Niederlagen. Nicht nur einmal standen sie vor dem Aus. Besonders in den dunklen Momenten zeigt sich die wahre Kraft des FCK: die unerschütterliche Liebe seiner Fans.

Fans, Weggefährten und Zeitzeugen erzählen über ihren FCK

Die Filmemacher Henrik Diekert und Marius Zimmermann haben mit ehemaligen Spielern und Trainern ausführliche Interviews geführt, darunter Karl-Heinz Feldkamp, Friedhelm Funkel, Hannes Bongartz, Stefan Kuntz und Jean Zimmer. Auch Fans und Wegbegleiter kommen zu Wort: FCK-Graffitikünstler Daniel Ferino, Weinkönigin Charlotte Weihl, der ehemalige Ministerpräsident Kurt Beck, die Sportreporter Marcel Reif und Bernd Schmitt. "Rise & Fall of 1. FC Kaiserslautern" erzählt die Geschichte des großen Traditionsvereins aus der Pfalz, wie dessen Aufstieg und Fall die ganze Region bewegt.

"Rise & Fall of 1. FC Kaiserslautern": die Folgen

Folge 1: Das Wunder vom Betzenberg

Ein Aufsteiger wird Deutscher Meister - ein echtes Fußballwunder, der unglaublichste Triumph der Vereinsgeschichte. Eine einmalige Geschichte, bis heute. Doch jetzt übernehmen Größenwahn und Chaos die Kontrolle in der Pfalz.

Folge 2: Herz der Pfalz

Hoch über Kaiserslautern thront das Fritz-Walter-Stadion, Heimat unzähliger Emotionen und großer Fußballspiele. So wie 1982 das legendäre 5:0 gegen Real Madrid. Mit dem Ausbau für die WM 2006 wird das Stadion zur Last. Der Verein steht am Abgrund.

Folge 3: Einmal Hölle und zurück

Stefan Kuntz rettet den FCK. Doch falsche Versprechen zerstören das Vertrauen. Der einstige Heilsbringer tritt zurück - und der FCK stürzt ab, unaufhaltsam bis in die Insolvenz. Nach vier Jahren Drittklassigkeit geht es endlich wieder aufwärts.

"Rise & Fall of 1. FC Kaiserslautern" ist eine Produktion des SWR für die ARD Mediathek, Autoren Henrik Diekert und Marius Zimmermann, Redaktion Christoph Pietsch.

Fotos über ARD-Foto.de

Weitere Informationen unter http://swr.li/rise-and-fall-fck

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell