Ugly Pforzheim - Ruf vs. Realität

Podcast ab heute, 5. März 2025 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt

Jan Böhmermann, Hazel Brugger, Nico Semsrott, Bushido, die Simpsons, Nina Chuba - sie alle haben eines gemeinsam: Sie haben sich öffentlich über Pforzheim lustig gemacht. Die Stadt im Nordschwarzwald, die im Zweiten Weltkrieg beinahe vollständig zerstört wurde, gilt bei vielen Menschen in der Region als Beispiel einer hässlichen Stadt. Der Podcast "Ugly Pforzheim" geht der Frage nach, was an der Kritik dran ist und warum dennoch so viele Menschen gerne in dieser Stadt oder anderen als hässlich titulierten Städte Deutschlands leben. Host Tamara Keller begleitet ein Jahr lang Menschen aus Pforzheim, so etwa Rapperin Sharon, DHL-Bote Jonas oder Jugendgemeinderätin Kira. Dabei beweist sie, dass in jedem von uns ein Stück Pforzheim steckt.

"Ugly Pforzheim" wird produziert von DASDING, dem jungen Angebot des SWR.

Acht Folgen ab dem 5. März 2025 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Link zum Podcast: https://1.ard.de/_bx7h

