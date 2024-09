Whale TV

ZEASN ist jetzt Whale TV

Führender unabhängiger Hersteller von TV-Betriebssystemen stellt sich neu auf, um den Bekanntheitsgrad in der Branche und bei den Verbrauchern zu steigern

Whale TV™ gab heute seine neue Markenidentität als Teil der Initiative des Unternehmens bekannt, sich als verbraucherorientierte Marke zu etablieren. Mit mehr als 41,1 Millionen monatlich aktiven Nutzern seines TV-Betriebssystems ermöglicht Whale TV Verbrauchern rund um den Globus das nahtlose Entdecken und Sehen von Unterhaltung. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2011 wurde Whale TV bisher ausschließlich an TV-Marken und -Fabriken vermarktet. Das führende unabhängige TV-Betriebssystem hat nun die Segel gesetzt, um die Bekanntheit und Präferenz bei TV-Marken und Verbrauchern zu steigern und sein intelligentes und einfaches TV-Betriebssystem breiteren Kreisen zugänglich zu machen.

„Wir wollen besseres Fernsehen für alle bieten und sind der festen Überzeugung, dass Smart-TVs den Zuschauern ein intelligenteres, individuell angepassteres und intuitives Fernseherlebnis bieten sollten. Durch die Entwicklung eines nahtlosen, intuitiven und verbraucherorientierten Erlebnisses macht unser TV-Betriebssystem das Finden, Entdecken und Genießen von Fernsehen unendlich viel besser", so Jason He, Geschäftsführer von Whale TV.

Gleichzeitig fasst Whale TV seine eigenen und von ihm betriebenen kostenlosen TV-Streaming-Dienste rlaxx TV und Whale Live in einem neuen Dienst namens Whale TV+ zusammen. Whale TV+ wird mit der Einführung von Whale OS 10 vollständig in die nächste Generation von Whale TV integriert. Im Laufe der Zeit wird Whale TV+ auch über verschiedene andere TV-Streaming-Plattformen verfügbar sein. Die tiefere Integration in das Betriebssystem erleichtert es den Verbrauchern, kostenlose Unterhaltungsangebote zu finden, und hilft den Anbietern von Inhalten, eine bedeutsame Bindung für ihre Unterhaltungsangebote voranzutreiben. Whale TV+ ermöglicht es den Zuschauern, Tausende von kostenlosen TV-Stunden zu streamen, und dies sowohl live als auch auf Abruf.

Die Markenidentität von Whale TV wurde entwickelt, um die Marke als zugänglich, freundlich und unterhaltsam zu positionieren. Während die Ingenieure des Unternehmens komplexe Technologien einsetzen, um die Probleme der Verbraucher beim Fernsehkonsum zu lösen, tragen die lebendige Farbpalette, der Tonfall und das Design dazu bei, dass sich die Nutzer sofort wohl fühlen.

„Der Markt für lizenzierbare TV-Betriebssysteme heizt sich schnell auf und Whale TV ist wahrscheinlich eines der bestgehüteten Geheimnisse in der Branche. Um uns für die Zukunft gut zu positionieren, glaube ich, dass wir neben dem Aufbau einer Größenordnung auch eine Marke aufbauen müssen, die von TV-Marken, Inhaltsanbietern, Werbetreibenden und Verbrauchern anerkannt und bevorzugt wird. Anstatt schrittweise Änderungen vorzunehmen, trafen wir die mutige Entscheidung, mit einer leeren Leinwand zu beginnen. Das Ergebnis ist, dass die Kernaussage der Marke Whale TV so einfach ist, dass sie sich schneller verbreiten wird", so Mike Duin, Vizepräsident für Marketing und Kommunikation bei Whale TV.

Informationen zu Whale TV

Whale TV ist ein unabhängiges TV-Betriebssystem, mit dem sich Fernsehgeräte intelligent und einfach bedienen lassen. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat das Unternehmen mit mehr als 400 TV-Marken zusammengearbeitet und unterstützt mit 41,1 Millionen monatlich aktiven Fernsehern auf der ganzen Welt die Konsumenten dabei, ihre Lieblingsunterhaltung zu entdecken, zu finden und anzusehen. Mit seinem benutzerfreundlichen TV-Betriebssystem verbindet das Unternehmen Verbraucher, TV-Marken, Inhaltsanbieter und Werbetreibende. Whale TV hat seinen Hauptsitz in Singapur und verfügt über Teams auf der ganzen Welt, die gemeinsam daran arbeiten, Fernsehen für alle besser zu machen.

