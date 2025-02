SWR - Südwestrundfunk

SWR Streaming-Tipps für März 2025

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Die März-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und auf den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR.

"In meiner Welt" Staffel 2 ab 19. Februar auf dem SWR Doku Youtube-Kanal

Wie bekomme ich Job und Familie unter einen Hut? Wie tief muss eine Bindung zwischen Teenies und Eltern sein? Wie können Familien gemeinsam die Vergangenheit aufarbeiten? Drei mutige Familie laden zu sich nach Hause ein. Sie stellen sich den Problemen zwischen Teenagern und Eltern, zwischen Schule und Arbeit und zwischen Haushalt und Alltag. Eine Familientherapeutin unterstützt sie dabei. Ihr Ziel: Das Zusammenleben verbessern. Dabei entstehen intime Aha-Momente und echte Emotionen.

Warum anschauen?

Drei unterschiedliche Familie geben Einblick in ihr Privates. Dabei zeigen sich Dynamiken und Probleme, mit denen jede Familie zu tun hat. Die "In meiner Welt"-Therapeutinnen ordnen ein und geben alltagstaugliche Tipps für die Zuschauer:innen zuhause.

Wo zu finden?

Ab sofort auf dem SWR Doku Youtube-Kanal

"Crunch - Traum und Albtraum in der Gaming-Industrie" ab 4. März in der ARD Mediathek

"Grand Theft Auto", "The Witcher", "Fifa": Videospiele sind das größte Unterhaltungsmedium der Welt, größer als Film und Musik zusammen. Für diesen Erfolg sind vor allem sogenannte Triple-A-Spiele verantwortlich - teuer produzierte Blockbuster, deren Macher:innen unter enormem Erfolgsdruck stehen. Ein Druck, der Konsequenzen für die Arbeitsbedingungen hat. "Crunch" erzählt von den Opfern dieser Branche, von der systematischen Ausbeutung dieser Industrie und einer männerdominierten Welt, in der sexuelle Übergriffe zum Alltag gehören.

Warum anschauen?

In "Crunch" erzählen Entwickler:innen nicht nur von ihrer Liebe zu Games - sondern auch von den oft ausbeuterischen Strukturen in der größten Unterhaltungsindustrie der Welt.

Wo zu finden?

Ab 4. März in der ARD Mediathek

"Ugly Pforzheim" ab 5. März in der ARD Audiothek

Jan Böhmermann, Hazel Brugger, Nico Semsrott, Bushido, die Simpsons, Nina Chuba - sie alle haben eines gemeinsam: Sie haben sich öffentlich über Pforzheim lustig gemacht. Die Stadt im Nordschwarzwald gilt bei vielen Menschen in der Region als Beispiel einer hässlichen Stadt. Host Tamara Keller begleitet ein Jahr lang Menschen aus Pforzheim, so etwa Rapperin Sharon, DHL-Bote Jonas oder Jugendgemeinderätin Kira. Dabei beweist sie, dass in jedem von uns ein Stück Pforzheim steckt.

Warum reinhören?

Die Podcast-Serie "Ugly Pforzheim" geht der Frage nach, warum die Stadt Pforzheim als hässlich verschrien ist und trotzdem so viele Menschen gerne in dieser Stadt leben.

Wo zu finden?

Ab 5. März in der ARD Audiothek

"Neurobiest", Hörbuch von Aiki Mira ab 7. März in der ARD Audiothek

Die Erde im Jahr 2100. Der menschlichen Schöpfungskraft sind fast keine Grenzen mehr gesetzt. Modifizierte Pflanzen und Tiere machen 98 Prozent der Biomasse aus. Durch Genmanipulation, Drogen und Computersimulationen ist die Realität für die Menschen brüchig geworden. Seltsame Prozesse gehen im Körper einer jungen Berliner Biohackerin vor sich. Als sie deren Herkunft erforschen will, bringt sie sich in tödliche Gefahr.

Warum reinhören?

Cyberpunk trifft Dystopie: "Neurobiest" von Aiki Mira - ein fesselndes Hörbuch, das Zukunft schreibt.

Wo zu finden?

Ab 7. März in der ARD Audiothek

"Feelings", ab 9. März auf Youtube und Tiktok

In der Mystery-Serie "Feelings" spürt die 16-jährige Toni, dass etwas Dunkles im See nach ihr ruft. Doch sie muss um ihre Freunde und ihre Familie kämpfen. Die Serie verbildlicht durch Mystery-Elemente die Gefühle der Hauptfigur und nimmt auf diese Weise Gefühlswelten von Jugendlichen ernst. Die Staffel erzählt von dem Gefühl, permanente Kontrolle haben zu müssen, sowie von dem Druck, die Verantwortung für die Familie und Freunde alleine zu tragen. Und von der Unmöglichkeit, alldem immer gerecht zu werden. Es geht um das Bedürfnis nach emotionaler Nähe und die Suche nach Halt in einer Welt, die für die Hauptfigur und viele andere Jugendliche immer chaotischer wird.

Warum anschauen?

"Feelings" verbindet Mystery mit Relatability. Junge Menschen, die diese Serie schauen, werden durch die verschiedenen Erlebnisse und Themen, die dargeboten werden, dort abgeholt, wo sie sich oft selbst wiederfinden: im Gefühlschaos.

Wo zu finden?

Ab 9. März auf dem Youtube-Kanal von funk und speziell zugeschnittene Kurzversionen der Episoden auf dem Tiktok-Account "Feelings"

"Vollbild: Botox Boom - undercover bei illegalen Beauty Docs" ab 12. März in der ARD Mediathek

Botox boomt derzeit in Deutschland. Viele - auch junge Menschen - lassen sich ihre Falten im Gesicht früh behandeln. Das Business mit der Schönheit floriert und viele wollen mitverdienen. Auch die, die eigentlich gar kein Botox spritzen dürften. Denn Botox ist in Deutschland verschreibungspflichtig und darf nur von Ärzt:innen verabreicht werden. Auf Social Media finden sich aber immer häufiger auch Angebote von Kosmetikstudios oder Botoxbehandlungen in heimischen Wohnzimmern. "Vollbild" macht den Undercover-Versuch: Wird hier illegal Botox gespritzt? Und machen die Anbieter sogar vor Minderjährigen keinen Halt?

Warum anschauen?

Spannende Recherche des SWR Investigativformats "Vollbild", das hinter die Kulissen des Botox-Business blickt und illegale Geschäfte aufdeckt.

Wo zu finden?

Ab 12. März in der ARD Mediathek

"Höllenrausch - Der große Traum vom Nürburgring" ab 14. März in der ARD Audiothek

Der Nürburgring - Ort legendärer Rennen und großer Fan-Leidenschaft. Aber auch Schauplatz eines großen Politskandals. 2009 soll am Ring eine Art Freizeitpark entstehen. Inklusive schnellster Achterbahn der Welt, Erlebniswelt und krassem Partystadl. Doch am Ende steht die Achterbahn still, Hunderte Millionen Euro Steuergeld werden verschwendet und ein Minister landet hinter Gittern. Viele sehen die einst legendäre Rennstrecke am Ende. Investoren springen ab, die Formel 1 verabschiedet sich. Host Max Dehling - selbst riesiger Formel-1-Fan - fährt für den Podcast an den Nürburgring und erfährt, warum Totgesagte bekanntlich länger leben.

Warum reinhören?

Ein Podcast, der die Faszination Motorsport einfängt und begreifbar macht, einem Politikskandal mit exklusiven Interviews nachgeht und den Blick in die Glaskugel wagt: Wie wird es am Nürburgring weitergehen?

Wo zu finden?

Ab 13. März die ersten beiden Folgen in der ARD Audiothek. Neue Folgen gibt's immer freitags.

"Mission magisches Tagebuch", Staffel 2 ab 15. März in der ARD Audiothek

Kai erlebt Rassismus, Leon möchte seinen Freund mit einer körperlichen Behinderung nicht durch blöde Fragen verletzen und Helen fühlt sich in Zeiten von Schönheitsfiltern, nicht schön genug. Sie und viele andere Kinder müssen mit diesen Problemen umgehen - aber sie sind nicht allein. Hilfe bekommen sie vom Club des magischen Tagebuchs, den drei Freund:innen Klara, Keks und Matte. Die Drei sind der Schlüssel zu einem magischen Buch, aus dem sie Stimmen anderer Kinder entfesseln können. In diesen Tagebucheinträgen sprechen die Kinder über ihre eigenen Erfahrungen und geben wertvolle Tipps. Und dann ist da noch das Rätsel um das magische Tagebuch, dem sie in jeder Folge ein Stück näherkommen.

Warum reinhören?

Immer mehr Kinder sind psychisch belastet. Schon in der Grundschule kämpfen sie mit Stress, Ängsten und Despressionen. Der Podcast nimmt die Sorgen und Ängste von Kindern ernst. Er bietet ehrliche Gespräche und wertvolle Tipps von und für Kinder.

Wo zu finden?

Neue Folgen ab 15. März in der ARD Audiothek, bei planet-schule.de und auf dem Youtube Kanal ARD Kinder und Familie. Ein begleitendes Unterrichtspaket ist bei planet schule abrufbar.

"Block Party - Peter Fox feiert mit Berlin", ab 25. März in der ARD Mediathek

Im Sommer 2024 plant Peter Fox mehrere Konzerte an Berliner Brennpunkten. Eintritt frei. Für alle. Mit kompletter Band, Tänzer:innen, Licht und Soundsystem an Orten, die oftmals im Fokus gesellschaftlicher Debatten stehen und teilweise bundesweite Bekanntheit erlangt haben. An seiner Seite: lokale Künstler:innen, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Kevin (31) ist Erzieher aus Neukölln und hat den Traum der eigenen Rap-Karriere eigentlich schon aufgegeben; Cerin (16), Schülerin aus Gropiusstadt, schreibt für den Auftritt ihren ersten eigenen Song; Nick (24) aus Marzahn verarbeitet seine schwierige Vergangenheit über die Musik. Zwischen den Sprungtürmen im Columbiabad, auf dem Asphalt der Bolzplätze vor dem Wohnpark Pallasseum und im politisch aufgeladenen Görlitzer Park entsteht ein einzigartiges Erlebnis.

Warum anschauen?

Konzert Doku für Fans von Peter Fox und Moment des Zusammenhaltens. In der Dämmerung einer aufgeheizten Stadt feiern Menschen miteinander, die in ihren Nachbarschaften zunehmend aneinander vorbeileben.

Wo zu finden?

Ab 25. März in der ARD Mediathek

Weitere Informationen unter: http://swr.li/streaming-tipps-maerz-2025 und http://swr.li/pressedossier-streaming-tipps

Monatliche Streaming-Tipps als Mail erhalten? Schreiben Sie uns an kommunikation@swr.de und wir nehmen Sie in den Verteiler auf!

Newsletter: "SWR vernetzt"

Pressekontakt: Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, felix.oser@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell