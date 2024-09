BURGER KING Deutschland GmbH

BURGER KING® FEIERT 70. GEBURTSTAG MIT IKONISCHEM WHOPPER®

Zum 70. Geburtstag: Burger King® verpasst dem Whopper® ein Make-over

Der Whopper® erstrahlt mit neuem, noch fluffigerem Bun

Auch nach sieben Jahrzehnten bleibt Flame-grilling das Markenzeichen von Burger King®

Als James McLamore und David Edgerton Burger King® 1954 in Miami gründeten, ahnten sie wahrscheinlich nicht, dass sie den Grundstein für eine der beliebtesten Marken weltweit legten. Seit 1957 schreibt der Whopper® die internationale Erfolgsgeschichte mit. Er begeistert Burger-Liebhaber*innen auf der ganzen Welt und ist das Herzstück der Fast-Food-Kette. So werden weltweit jede Minute mehr als 900 Whopper® verkauft. Passend zum 70. Geburtstag hebt Burger King® das ikonische Produkt nun auf das nächste Geschmackslevel.

Dafür hat Burger King® ein neues, noch fluffigeres Bun entwickelt, das bessere Toasteigenschaften besitzt, dadurch noch mehr Röstaromen erhält und saftiger bleibt. So bleibt der Whopper® noch heißer. Und das kann man nicht nur sehen, sondern auch schmecken. Das Erfolgsrezept des Riesendings - so die deutsche Übersetzung für Whopper® - bleibt jedoch unverändert: Auf offener Flamme gegrilltes Beef- oder Plant-based Patty wird gemeinsam mit Tomaten, Salat, Mayo, Ketchup, sauren Gurken sowie Zwiebeln auf Bestellung frisch für jeden Gast zubereitet.

"Bei Burger King® arbeiten wir kontinuierlich an unseren Produkten, der Zubereitung und den Zutaten, um unseren Gästen ein unvergleichliches Geschmackserlebnis zu bieten. So haben wir das auch mit dem Whopper® getan. Die Schwierigkeit bestand darin, den ikonischen Geschmack, den unsere Gäste lieben und schätzen, nicht grundlegend zu verändern. Das weiterentwickelte Bun karamellisiert kräftiger und damit bilden sich noch mehr Röstaromen. So bringen wir das Geschmackserlebnis auf das nächste Level." so Tim Lenke, Senior Manager Product Development & Innovation bei Burger King® Deutschland.

"Unser Ziel war es, mit viel Liebe zum Detail und Know-How etwas richtig Gutes noch besser zu machen. Das ist uns mit dem neuen Whopper® mehr als gelungen, unsere Ikone, die besser schmeckt als je zuvor. Burger King® war schon immer 'Home of the Whopper®' und das gilt es, zum 70. Geburtstag mit unseren Gästen zu feiern. Frisches Gemüse wie knackiger Salat und saftige Tomaten und echter Flame-grilling Geschmack, egal ob mit oder ohne Fleisch, verleihen dem Whopper® seinen unvergleichlichen Geschmack.", sagt Yvonne von Eyb, CMO bei Burger King® Deutschland.

