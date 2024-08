BURGER KING Deutschland GmbH

Eckig ist das neue Rund: Fast Food Fusion bei Burger King®

Hannover (ots)

Burger King® Deutschland denkt den Burger neu und erweitert mit Tortillas das Sortiment.

Ab sofort sind die neuen Tortillas in fünf Varianten in teilnehmenden Restaurants erhältlich.

Die gegrillten Tortillas mit Beef-, Chicken- oder Plant-based Patty sind trotz ihrer Größe handlich und ideal für unterwegs.

Ein quadratischer Burger? Fast. Burger King® Deutschland erfindet das beliebte Burger-Erlebnis neu und bringt gleichzeitig den Food Trend der Fusion-Küche in die Schnellrestaurants. Mit den neuen Tortillas bekommen Burger einen neuen Look, den man nicht nur sehen, sondern auch schmecken kann. Klassische Burger-Zutaten werden eng in einer Tortilla verpackt und anschließend gegrillt. Das Ergebnis: perfekt schmelzender Käse kombiniert mit vollem, saftigem Geschmack.

"Mit den neuen Tortillas haben wir den Burger neu gedacht. Durch ihre Form und die spezielle Falttechnik bleiben die Tortillas lange heiß, sind damit besonders cheesy. Die Tortillas haben, wie unser Whopper®, eine beachtliche Größe, sind aber dennoch handlich und können ganz einfach mit nur einer Hand gegessen werden; und das, ohne zu kleckern. Das macht sie zum perfekten Begleiter für unterwegs.", so Tim Lenke, Senior Manager Product Development & Innovation bei Burger King® Deutschland.

Burger-Fans können sich auf gleich fünf verschiedene Tortilla-Varianten freuen: BBQ Beef Tortilla, Beef Tortilla, BBQ Chicken Tortilla, Crispy Chicken Tortilla und Plant-based Beef Tortilla. Damit etabliert Burger King® nach dem fleischfreien Plant-based Sortiment und den Premium-Burgern der King's Selection erneut eine komplett neue Produktplattform in den teilnehmenden Restaurants. Gäste haben nun also eine noch größere Auswahl und können sich doch sicher sein: Der für Burger King® charakteristische flame-grilled Geschmack bleibt auch bei den Tortillas.

"Burger King® steht seit Jahrzehnten für Produktinnovation, Vielfalt und guten Geschmack. Daher freuen wir uns, unseren Gästen mit den Tortillas ein neues innovatives Produkt präsentieren zu können, das Foodtrends vereint und unsere Gäste mit dem gewohnten flame-grilled Geschmack begeistern wird.", sagt Anna Mennel, Head of Brand bei Burger King® Deutschland. "Die neue Produktplattform kommunizieren wir auf typische Burger King® Art mit Augenzwinkern und Humor. Damit machen wir Lust, die Tortillas auszuprobieren."

Der Launch der Produktplattform wird durch eine kanalübergreifende Kampagne unter dem Motto "Eckig ist das neue Rund" begleitet. Im dazugehörigen Werbespot zeigt Burger King® in Form einer Mockumentary auf gewohnt selbstironische Weise, wie die Marktforschung - unterstützt von bekannten TikTok Creator*innen - zum quadratischen Burger geführt hat - oder auch nicht. Der Spot ist hier abrufbar: https://www.youtube.com/watch?v=GQJjhlMf7Aw

Die Tortillas sind seit dem 20. August 2024 in teilnehmenden Restaurants und je nach Variante ab 5,99 Euro (UVP) erhältlich. Mehr Informationen und alle teilnehmenden Restaurants sind abrufbar unter www.burgerking.de/tortillas.

