"Schule am Meer": "Frischer Wind" und "Familienbande" ab 23. August als Download und zum Leihen erhältlich

"Schule am Meer - Frischer Wind"

Katharina Hendriks liebt ihren Job als Direktorin einer Berufsschule an der Flensburger Förde. "Frischer Wind" kommt in die Schule durch Erik, der als Gastdozent aus der Praxis mit unkonventionellen Methoden unterrichtet. Er glaubt fest daran, dass das wahre Leben die beste Ausbildung ist! Wolfgang Eißler, der mit dem Kinofilm "Berlin am Meer" bekannt wurde und auch für die Erfolgsreihe "Praxis mit Meerblick" inszeniert, verfilmte den Auftakt der Filmreihe rund um eine Berufsschule mit Anja Kling und Oliver Mommsen in den Hauptrollen.

Mit Humor und Empathie trägt Katharina Hendriks die Verantwortung für 2.000 Schüler:innen und das 100-köpfige Lehrerkollegium. Dass der Stadtrat Olsen mit Finanzkürzungen droht, bereitet ihr ebenso Unbehagen wie dessen Einfall, seinen Bruder Erik als Gastdozenten einzustellen. Der beruflich erfolgreiche Schulabbrecher und weit gereiste Food-Blogger gefällt jedoch nicht nur Katharinas Assistentin, sondern kommt auch bei der Gastronomieklasse bestens an.

"Schule am Meer - Familienbande"

Im zweiten Film der ARD-Reihe herrscht Krisenstimmung an der Flensburger Berufsschule: Wenn beim Tag der offenen Tür kein Wunder geschieht, droht der Gastronomieklasse das Aus! Um die benötigten Anmeldungen zu bekommen, müssen sich Schulleiterin Katharina und ihr Kollegium etwas einfallen lassen. Was läge näher, als auf das Showtalent des Gastdozenten Erik zu setzen? Die Idee des Food-Bloggers verspricht ein Live-Spektakel. Allerdings startet der Freigeist einen seiner Alleingänge. Ohne die strukturiert arbeitende Direktorin zu fragen, lädt er ihre Schwester, die Promiköchin Antje Beringer, als Stargast ein! Nun muss sich Katharina, die mit ihr gebrochen hat, dem unfreiwilligen Wiedersehen stellen

