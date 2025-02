SWR - Südwestrundfunk

Helge Schneider und "Tatort"-Premiere beim SWR Sommerfestival

Jetzt Tickets sichern! / SWR feiert mit Livemusik und kostenloser Festivalmeile in Speyer vom 27. bis 29. Juni 2025

Das Line-up der drei großen Open-Air-Konzerte von SWR1, SWR3 und SWR Kultur beim SWR Sommerfestival in Speyer, 27. bis 29. Juni 2025, ist vollständig. Mit dabei sind: Alle Farben und Agatino Romero, The Hooters und Wolf Maahn. Den krönenden Abschluss macht am Sonntag Helge Schneider, der erstmals gemeinsam mit der SWR Big Band auftritt. Zum Auftakt ins Festivalwochenende findet am Freitag außerdem eine exklusive Filmpremiere des neuesten Ludwigshafen-"Tatort" mit Ulrike Folkerts und Lisa Bitter in der Gedächtniskirche statt. Der Ticketvorverkauf läuft.

Agatino Romero supportet Alle Farben beim SWR3 Open Air

Mit seinem Hit "Pedro" erreichte Agatino Romero in weniger als zwei Monaten über 130 Millionen Streams und landete auch in Deutschland auf Platz eins der Spotify-Charts. Seine Liebe zur Musik begleitet Agatino Romero schon sein ganzes Leben lang. Bereits mit 17 Jahren produzierte er im Keller seiner Eltern Musik. Seitdem hat der DJ und Produzent erfolgreich mehrere Tracks bei namhaften Labels veröffentlicht und auf zahlreichen Bühnen, Clubs und Festivals gespielt. Beim SWR3 Open Air mit Alle Farben wird er für ordentlich Partystimmung sorgen.

Wolf Maahn & Band beim SWR1 Open Air mit The Hooters

Wolf Maahn ist einer der großen deutschen Live-Acts und hat bereits über 1.200 Shows zum Beispiel mit Legenden wie Bob Marley oder Bob Dylan gespielt: Am Samstagabend eröffnen Wolf Maahn & Band das SWR1 Open Air auf der großen Bühne vor dem Jumbo-Jet und heizen für The Hooters ein. Im Gepäck hat der gebürtige Berliner ein Crossover durch sein gesamtes Werk mit Hits wie "Irgendwo in Deutschland", "Ich wart auf Dich" oder "Kind der Sterne", die bereits in den 80ern Kultstatus erreichten.

Helge Schneider erstmals mit großer Big Band

"Sommer, Sonne, Kaktus" bringt Multiinstrumentalist und Jazzvirtuose Helge Schneider am Sonntag zum SWR Kultur Open Air ins Technik Museum nach Speyer. Unter dem Motto "Ein Mann und seine Musik" tourt der Superstar aus dem Ruhrpott aktuell mit seiner Band "Giganten der Hoffnung" durchs Land, die seine schönsten Kompositionen zupft und dudelt. Er gehört zu den erfolgreichsten Komikern und Musikern in Deutschland und Hits wie "Katzenklo" und "Käsebrot" sind längst musikalisches Kulturgut: "Ich suche immer Kontakt zu meinem Publikum, und zwar durch Musik". Beim SWR Sommerfestival tritt er erstmals mit einer großen Big Band auf - und nicht nur mit irgendeiner, sondern mit der mehrfach Grammy nominierten SWR Big Band!

SWR Big Band - eine der Besten der Welt

Die SWR Big Band gehört zu den Besten der Besten und wurde mehrfach für den Grammy nominiert, den wichtigsten Musikpreis der Welt. 17 Musiker - ein Sound, der überzeugt. Ähnlich wie die großen Big Bands der USA hat die SWR Big Band ihren ganz eigenen Klang. Schon bald nach ihrer Gründung 1951 als Tanzorchester galt die Band als "Daimler unter den Big Bands". Seit Jahren tritt die SWR Big Band je nach Projekt mit unterschiedlichen hochkarätigen Dirigenten und verschiedensten Arrangements auf.

"Tatort: Mike & Nisha" - Premiere in der Gedächtniskirche

Eine "Tatort"-Premiere in einer Kirche: Zum Auftakt ins Festivalwochenende lädt der SWR am Freitag zu einer atmosphärisch einzigartigen Filmpremiere in die Speyerer Gedächtniskirche ein. Ab 19:30 Uhr wird dort der neueste Ludwigshafen-"Tatort: Mike & Nisha" auf der großen Leinwand in besonderem Ambiente zu sehen sein. Vor Ort mit dabei sind die beiden SWR "Tatort"-Kommissarinnen Ulrike Folkerts und Lisa Bitter, die Einblicke in die Dreharbeiten zum Film geben.

Ein mörderisches Kennenlernen

Der neueste Krimi-Fall aus Ludwigshafen dreht sich um das junge Paar Mike und Nisha, das nach einem gescheiterten Kennenlernen mit Mikes Eltern mit zwei Leichen im Wohnzimmer steht. Panisch beschließen die beiden ihre Tat zu vertuschen, doch schnell werden Verdächtigungen aus der Nachbarschaft laut. Trotz Bemühungen, ihre Spuren zu verwischen, beginnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) nach den angeblich urlaubenden Eltern zu forschen. Ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel beginnt.

Mit Kombiticket "Tatort"-Premiere und SWR3 Open Air erleben

Im Anschluss an die Filmpremiere eröffnet SWR3 mit dem Star-DJ Alle Farben das Festivalprogramm auf der großen Open Air Bühne im Technik Museum Speyer. Gäste der Premiere haben die Möglichkeit, rechtzeitig zum Auftritt von Alle Farben am Technik Museum zu sein und so beide Veranstaltungen zu einem vergünstigten Kombipreis zu besuchen.

Start des Ticketvorverkaufs

Tickets für alle Events sind erhältlich unter SWR.de/Sommerfestival, an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 06131 929 21321. Für alle Open Airs gibt es jetzt auch Tickets auf einer Sitzplatztribüne. Die Karten für die Open-Air-Konzerte kosten zwischen 24 und 39 Euro. Die Tickets für die "Tatort"-Premiere kosten 9 Euro, das Kombiticket mit dem anschließenden Auftritt von Alle Farben kostet 27 Euro. Die Tickets für die "Tatort"-Premiere beinhalten ein Begrüßungsgetränk, alle andere Tickets enthalten mit dem VRN Kombi-Ticket die kostenfreie Anreise per ÖPNV. Alle Preise gelten ggf. zzgl. Servicegebühr und Versandkosten, 50 Prozent Ermäßigungen für Schwerbehinderte, Rollstuhlfahrer:innen sowie eine berechtigte Begleitperson.

Das Bühnenprogramm im Überblick

Freitag, 27.6.2025, "Tatort"-Premiere in der Gedächtniskirche

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr

Freitag, 27.6.2025, SWR3 Open Air mit Alle Farben (Opening: Agatino Romero)

Einlass: 19:30 Uhr

Beginn: 21 Uhr (Auftritt Alle Farben ca. 22 Uhr)

Samstag, 28.6.2025, SWR1 Open Air mit The Hooters (Opening: Wolf Maahn & Band)

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Sonntag, 29.6.2025, SWR Kultur Open Air mit Helge Schneider und SWR Big Band

Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr

Festivalmeile mit Medienwelt

Samstag, 28.6.2025: 15 bis 21 Uhr

Sonntag, 29.6.2025: 12 bis 18 Uhr

SWR Medienwelt - TV, Radio und Online zum Erleben und Mitmachen, Eintritt frei!

Weitere Infos und Bilder zum Download: http://swr.li/sommerfestival2025.

