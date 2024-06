ChemiTek

Chemitek Solar erweitert sein Sortiment an Solarreinigungslösungen um den neuen Metal Removal Agent

Bild-Infos

Download

Esposende, Portugal (ots)

Chemitek Solar, ein führender Vorreiter für nachhaltige Reinigungs- und Verschmutzungsminderungslösungen für die Solarindustrie, gibt stolz die Einführung seines neuen Metal Removal Agents bekannt. Ein innovatives Produkt, das entwickelt wurde, um Metalleffloreszenzen (z.B. Rost) effizient und sicher von Photovoltaikmodulen und -fliesen zu entfernen.

Der Metal Removal Agent verfügt über eine spezialisierte biologisch abbaubare Formel, die mit Metalleffloreszenzpartikeln reagiert und deren Entfernung gewährleistet, ohne die Paneele zu beschädigen. Diese innovative Lösung beseitigt die Notwendigkeit abrasiver Methoden und bietet eine umweltfreundliche und effektive Alternative.

Umfangreiche Labor- und Feldtests haben die Wirksamkeit des Agents bestätigt und gezeigt, dass er die Antireflexbeschichtung (ARC), Silikon oder Aluminiumrahmen von Solarpaneelen nicht schädigt. Der Metal Removal Agent von Chemitek Solar setzt einen neuen Branchenstandard, indem er auf aggressive Techniken verzichtet und so die Integrität und Langlebigkeit der Solarmodule gewährleistet.

Der Metal Removal Agent wurde entwickelt, um den Bedarf an effektiven Reinigungslösungen in PV-Anlagen zu decken, die sich in der Nähe von Industrien wie Gießereien, Stahlwerken und Metallerzminen befinden.

Über Chemitek Solar: Chemitek Solar ist ein führender portugiesischer Hersteller, spezialisiert auf innovative und biologisch abbaubare Verunreinigungsentferner und Verschmutzungsminderungsbeschichtungen für Photovoltaikpaneele. Mit einem starken Engagement für Nachhaltigkeit und technologischen Fortschritt zielt Chemitek Solar darauf ab, die Produktion von Solarenergie zu optimieren, die Betriebs- und Wartungskosten von Solaranlagen zu reduzieren und die Wassereinsparung zu fördern.

Als proaktive Maßnahme empfiehlt Chemitek die Anwendung seiner antistatischen Beschichtung, die in den Produkten Solar Wash Protect und Antistatic Solar Armor enthalten ist, nach der Reinigung. Dieser zusätzliche Schritt verlangsamt die Ansammlung und Haftung von Verunreinigungen, was die optimale Bedingung der Solarpaneele länger erhält und die nächste Reinigung einfacher und schneller macht. Der Metal Removal Agent ist stolz von TÜV Süd als sicher für PV-Module zertifiziert, was seine Kompatibilität mit den höchsten Branchenstandards bestätigt.

Auf Anfrage von Chemitek führte das Labor CVR - Center for Waste Valorization eine Studie zur Bewertung der Biodegradierbarkeit des Metal Removal Agents (MRA) gemäß der OECD-Richtlinie für die Prüfung von Chemikalien - 301 F Manometrischer Respirometrietest durch. Die Studie ergab, dass der MRA leicht biologisch abbaubar ist und Tests seine Übereinstimmung mit den Branchenstandards bestätigten.

Original-Content von: ChemiTek, übermittelt durch news aktuell