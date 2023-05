SWR - Südwestrundfunk

Zweite Staffel für SWR Serie "Almania"

Neue Folgen für die Mediathek-Serie rund um Phil Laude als Alman-Lehrer

Neue Herausforderungen für den Alman in Lehrergestalt: Der SWR wird die erfolgreiche Comedyserie "Almania" fortsetzen. Die Mediathek-Serie erfüllte nicht nur innerhalb von wenigen Tagen die in sie gesetzten Reichweitenziele, insbesondere bei der jungen Zielgruppe, sie erhielt auch großes und positives Echo des Publikums. Das kann sich nun auf eine Fortsetzung freuen, die DCM Pictures in Zusammenarbeit mit Diggitales, dem Autorenteam um Headautor Thomas Mielmann, dem Showrunner-Hauptdarsteller Phil Laude sowie dem SWR entwickelt. Gedreht wird die neue Staffel ab Juli 2023, veröffentlicht werden soll sie ab Frühjahr 2024.

"Almania" in der ARD Mediathek

"Wir freuen uns, dass unsere Mischung aus Humor und Herz so angenommen wird, und haben richtig Bock auf Staffel 2", beschreibt Phil Laude die Gemütslage der Crew. "Almania" erzählt vom Zusammenprall des regelbesessenen, Peinlichkeiten geradezu anziehenden Lehrers Frank Stimpel mit der Schülerschaft und den Kolleg:innen an einer sehr diversen Großstadtschule. Die SWR Serie startete am 21. April 2023 in der ARD Mediathek und ist dort weiterhin abrufbar. Außerdem bietet One eine lineare Ausstrahlung an, am Freitag, 26. Mai werden dort ab 20:15 Uhr alle Folgen hintereinander gesendet.

Die erste Staffel von "Almania" ist unter 1.ard.de/almania-serie in der ARD Mediathek verfügbar.

One strahlt die Serie am Freitag, 26. Mai 2023, ab 20:15 Uhr aus.

Die zweite Staffel von "Almania" soll im Frühjahr 2024 publiziert werden.

