Tourismus Vietnam leidet unter neuen Visabestimmungen

Urlaubs- und Geschäftsreisende konnten vor der Coronapandemie ohne Visum nach Vietnam reisen, da es auch bei der Einreise noch beantragt werden konnte. Das ist seitdem jedoch nicht mehr möglich. Das sorgt für Probleme unter Reisenden und wird mit einer langsameren Rückkehr von Touristen in Zusammenhang gebracht.

Unangekündigte Abschaffung des Visa on Arrival

Jahrelang bot Vietnam ein Visa on Arrival (VOA) an, das bei der Einreise erhalten werden konnten. Dadurch brauchte man vor der Abreise noch kein Visum zu regeln. Die Einreisebestimmungen haben sich seit dem Ausbruch von COVID-19 wesentlich geändert. Seitdem muss das Visum bereits mehrere Tage vor der Abreise beantragt werden und darf man sich höchstens 30 Tage im Land aufhalten, während das VOA Aufenthalte von bis zu 3 Monaten in Vietnam gestattete. Der visumfreie Aufenthalt von bis zu 15 Tagen ist für Personen bestimmter Staatsangehörigkeiten jedoch weiterhin möglich.

Die vietnamesischen Behörden haben nie offiziell angekündigt, das VOA abschaffen zu wollen, aber seit der Wiedereröffnung der Grenzen wird es schlichtweg nicht mehr erteilt. Die Ausländerbehörden haben noch nicht mitgeteilt, ob das VOA zurückkehren wird, aber im Augenblick scheint das unwahrscheinlich zu sein.

Unangenehme Überraschungen für Reisende

Visum-Agenturen wie VisumAntrag.de können Anträge gegen einen Aufpreis als Eilantrag bearbeiten. Derzeit ist ein deutlicher Anstieg der Anzahl eingereichten Eilanträge für Vietnam zu verzeichnen. Pleun Leijten, Managerin bei VisumAntrag.de: "Wir erhalten täglich Anrufe von Kunden, die in letzter Minute ein E-Visum benötigen. Oft wussten sie nicht, dass das VOA nicht mehr angeboten wird." Sie fügt hinzu, dass die Abschaffung des VOA zu längeren Wartezeiten bei der Bearbeitung von E-Visumanträgen geführt hat.

Tourismus erholt sich schneller in den Nachbarländern Vietnams

Die Verschärfung der Visabestimmungen hat große Auswirkungen auf den Tourismus in Vietnam. 2022 reisten nur 3,6 Millionen Touristen in das Land, was einem Rückgang von 80 % gegenüber 2019 entspricht. Die Nachbarländer Thailand und Kambodscha erleben eine schnellere Rückkehr von Reisenden. 2022 lag die Anzahl an Touristen in Thailand bereits bei 28 % der Anzahl von 2019 und in Kambodscha lag dieser Wert bei 35 %.

Rückgang der Anzahl internationaler Touristen im Jahr 2022, verglichen mit 2019:

Vietnam: 80 % (von 18 Millionen im Jahr 2019 auf 3,6 Millionen im Jahr 2022)

Thailand: 72 % (von 40 Millionen im Jahr 2019 auf 11,5 Millionen im Jahr 2022)

Kambodscha: 65 % (von 6,6 Millionen im Jahr 2019 auf 2,3 Millionen im Jahr 2022)

Der Rückgang in Vietnam ist besonders auffällig, da die Tourismusbranche des Landes in den Jahren zuvor ein außergewöhnliches Wachstum verzeichnete. Während sich die Anzahl internationaler Touristen, die zwischen 2015 und 2019 nach Vietnam reisten, mehr als verdoppelte, wuchs sie in Thailand und Kambodscha "nur" um 30-40 %. Daher ist es nicht überraschend, dass verschiedene Parteien und Unternehmen in Vietnam die Regierung dazu auffordern, die Visabestimmungen zu lockern.

