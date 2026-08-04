CGC - Cramer-PR im Gesundheitswesen

ANGOCIN® MANNOSE PLUS - mehr als nur Mannose: Neues Nahrungsergänzungsmittel mit D-Mannose im praktischen Direktstick

Bild-Infos

Download

Eschborn (ots)

Das Nahrungsergänzungsmittel ANGOCIN® MANNOSE PLUS ist jetzt in Apotheken erhältlich. Das einzigartig zusammengesetzte Produkt vereint fünf optimal aufeinander abgestimmte Inhaltsstoffe: D-Mannose, Cranberry, die Powerpflanze Brunnenkresse sowie die Vitamine D3 & B3* zur Unterstützung des Immunsystems und der Schleimhaut, z. B. der Blasenschleimhaut. Das besondere Plus ist die moderne Darreichungsform als praktischer Direktstick. Damit ist es jederzeit und überall ohne Wasser einnehmbar. Mit seinem fruchtigen Geschmack überzeugt ANGOCIN® MANNOSE PLUS als unterstützender Begleiter im Alltag.

Das Nahrungsergänzungsmittel ergänzt die ANGOCIN®-Produktfamilie sinnvoll. Bereits seit mehr als 65 Jahren steht mit ANGOCIN® Anti-Infekt N ein bewährtes Arzneimittel zur Verfügung, das sich unter anderem in der Therapie von akuten Harnwegsinfektionen etabliert hat. In vitro-Untersuchungen zeigen, dass das pflanzliche Arzneimittel antientzündliche und antibakterielle Eigenschaften hat [1-3]. Darüber hinaus kann ANGOCIN® Anti-Infekt N Krankheitserreger daran hindern, sich an der Blasenschleimhaut festzusetzen, und so die Bildung bakterieller Biofilme hemmen [4-8].

__________________________________________________________________________

Mehr als nur Mannose

> einzigartige 5-fach-Kombination mit Brunnenkresse

> mit den Vitaminen D3 und B3 zur Unterstützung des Immunsystems und von Schleimhäuten, wie z. B. der Blasenschleimhaut*

> Direktstick: Einnahme ohne Wasser jederzeit & überall

> angenehm fruchtiger Geschmack

__________________________________________________________________________

*Vitamin D3 trägt zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion und zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin B3 trägt zum normalen Aufbau und Funktion von Haut und Schleimhaut bei.

__________________________________________________________________________

Márton M.-R. et al. Determination of bioactive, free isothiocyanates from a glucosinolate-containing phytotherapeutic agent:A pilot study with in vitro models and human intervention. Fitoterapia 85: 25-34 (2013) Lee Y.M. et al. Benzyl isothiocyanate exhibits anti-inflammatory effects in murine macrophages and in mouse skin. J Mol Med 87 (12): 1251-1261 (2009) Conrad A. et al. Broad spectrum antibacterial activity of a mixture of isothiocyanates from nasturtium (Tropaeoli majoris herba) and horseradish (Armoraciae rusticanae radix). Drug Res 63: 65-68 (2013) Marcon J. et al. In vitro efficacy of phytotherapeutics suggested for prevention and therapy of urinary tract infections. Infection 47 (6): 937-944 (2019) Mutters N. et al. Treating urinary tract infections due to MDR E. coli with Isothiocyanates a phytotherapeutic alternative to antibiotics? Fitoterapia 129: 237-240 (2018) Kaiser SJ. et al. Natural isothiocyanates express antimicrobial activity against developing and mature biofilms of Pseudomonas aeruginosa. Fitoterapia 119: 57-63 (2017) Ta CAK. et al. Mini review of phytochemicals and plant taxa with activity as microbial biofilm and quorum sensing inhibitors, Molecules 21,29 (2016) Borges A. et al. Evaluation of the effects of selected phytochemicals on quorum sensing inhibition and in vitro cytotoxicity. Biofouling 30, No. 2: 183-195 (2014)

__________________________________________________________________________

ANGOCIN® Anti-Infekt N

Anwendungsgebiete: Zur Besserung der Beschwerden bei akuten entzündlichen Erkrankungen der Bronchien, Nebenhöhlen und ableitenden Harnwege. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Stand 02/20.

Original-Content von: CGC - Cramer-PR im Gesundheitswesen, übermittelt durch news aktuell