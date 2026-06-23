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Wenn die Blasenentzündung immer wiederkommt:

Aktuelle Studie zeigt: Kapuzinerkresse und Meerrettich können Rückfälle deutlich senken

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Eschborn (ots)

Brennen beim Wasserlassen, ständiger Harndrang - vor allem Frauen kennen diese belastenden Beschwerden nur zu gut. Besonders frustrierend: Bei vielen kehrt die Blasenentzündung immer wieder zurück. Tatsächlich erleidet etwa jede zweite bis dritte Betroffene innerhalb eines Jahres einen Rückfall [1,2]. Weil wiederholte Antibiotikagaben auch Nachteile haben können, rücken andere wirksame Ansätze zur Vermeidung erneuter Harnwegsinfektionen zunehmend in den Fokus. Eine aktuelle Studie zeigt, dass ein pflanzliches Arzneimittel mit Kapuzinerkresse und Meerrettich (ANGOCIN® Anti-Infekt N) das Risiko für erneute Harnwegsinfektionen deutlich senken kann und dabei gut verträglich ist [3]. Diese neuen Daten stimmen mit den Ergebnissen früherer Untersuchungen überein [4,5], die bereits darauf hinwiesen, dass die Pflanzenkombination dazu beitragen kann, erneute Blasenentzündungen zu verhindern und somit eine sinnvolle Alternative zu Antibiotika darstellt.

Blasenentzündungen gehören zu den häufigsten bakteriellen Erkrankungen überhaupt und betreffen vor allem Frauen. Wiederkehrende Infektionen stellen für viele eine große Belastung im Alltag dar - körperlich, aber auch psychisch. Gleichzeitig bringt die häufige Behandlung mit Antibiotika Probleme mit sich: Nebenwirkungen wie Durchfall oder Pilzinfektionen sind keine Seltenheit. Außerdem können sie das natürliche Gleichgewicht des Darmmikrobioms stören und die Entstehung resistenter Keime fördern [6]. Deshalb suchen viele Betroffene nach wirksamen Alternativen.

Weniger Rückfälle, mehr Lebensqualität

Die aktuelle klinische Studie mit über 200 Frauen zeigt: Die regelmäßige Einnahme der Kombination aus Kapuzinerkresse und Meerrettich konnte das Risiko für erneute Blasenentzündungen deutlich reduzieren. Nach drei Monaten hatten nur rund 26 % der Teilnehmer einen Rückfall - im Vergleich zu etwa 40 % in der Placebo-Gruppe ohne phytotherapeutische Behandlung. Auch nach sechs Monaten blieb der Vorteil zu Gunsten der Phytokombination bestehen. Insgesamt sank das Rückfallrisiko um 36 % [3].

Diese Ergebnisse haben für Patienten mit wiederkehrenden Blasenentzündungen eine große Bedeutung. Denn die Beschwerden sind nicht nur körperlich, sondern auch seelisch belastend und können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen.

Kapuzinerkresse und Meerrettich greifen an mehreren Stellen an

Das pflanzliche Arzneimittel ANGOCIN® Anti-Infekt N wird bereits seit vielen Jahrzehnten zur Behandlung von Harnwegsinfektionen eingesetzt und auch in medizinischen Leitlinien als Behandlungsmöglichkeit bewertet [7]. Seine Wirkung beruht auf den in Kapuzinerkresse und Meerrettich enthaltenen Senfölen, die gleichzeitig an verschiedenen Punkten im Krankheitsgeschehen angreifen. Sie wirken entzündungshemmend und antibakteriell, hemmen das Anheften und das Eindringen von Bakterien in die Zellen der Blaseninnenwand und wirken gegen sogenannte Biofilme [8-14]. Die Aufnahme von Bakterien in Blasenzellen sowie die Bildung bakterieller Biofilme sind Schlüsselfaktoren für wiederkehrende Blasenentzündungen. Denn dort sind die Bakterien gut geschützt und können jederzeit zu erneuten Infektionen führen [15,16].

Durch diese vielseitige Wirkung stellt die Pflanzenkombination aus Kapuzinerkresse und Meerrettich eine sinnvolle Alternative zu Antibiotika dar - insbesondere für Frauen, die unter häufig wiederkehrenden Blasenentzündungen leiden und nach gut verträglichen Lösungen suchen.

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Verlässliche Qualität seit mehr als 65 Jahren

> Das einzige zugelassene Arzneimittel zur Therapie von unkomplizierten Blasenentzündungen und Atemwegsinfektionen

> Langjährige Forschung und Entwicklung nach höchsten wissenschaftlichen Standards

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Neu seit März - ANGOCIN® MANNOSE PLUS

Ergänzend zu dem erfolgreichen pflanzlichen Arzneimittel ANGOCIN® Anti-Infekt N ist jetzt neu in Apotheken das Nahrungsergänzungsmittel ANGOCIN® MANNOSE PLUS erhältlich - mit einer einzigartigen 5-fach-Kombination aus D-Mannose, Cranberry, Brunnenkresse und den Vitaminen D3 und B3*. Das innovative Produkt verbindet durch seine ideal aufeinander abgestimmten Inhaltstoffe mehrere bewährte Ansätze zur Unterstützung des Immunsystems und der Blasenschleimhaut. Mit seinem fruchtigen Geschmack und dem praktischen Direktstick - jederzeit und überall ohne Wasser verwendbar - ist das neue Nahrungsergänzungsmittel ein praktischer Begleiter im Alltag und für unterwegs.

*Vitamin D3 trägt zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion und zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin B3 trägt zum normalen Aufbau und Funktion von Haut und Schleimhaut bei.

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Redaktioneller Hinweis: geschlechtsneutrale Formulierung

Ausschließlich zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Pressemeldung auf die geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Formulierungen in diesem Text sind somit geschlechtsneutral zu interpretieren.

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ANGOCIN® Anti-Infekt N

Anwendungsgebiete: Zur Besserung der Beschwerden bei akuten entzündlichen Erkrankungen der Bronchien, Nebenhöhlen und ableitenden Harnwege. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Stand 02/20.

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Literatur:

Aydin A. et al. Recurrent urinary tract infections in women. International Urogynecology Journal 26 (6): 795-804 (2015) EAU Guidelines. Presented at the EAU Annual Congress Madrid, Spain. Arnhem: EAU Guidelines Office; ISBN 978-94-92671-29-5 (2025) Albrecht U. et al. Clinical evaluation of the efficacy and safety of nasturtium herb and horseradish root versus placebo in the continuous prophylaxis of recurrent uncomplicated cystitis: a double-blind randomised clinical trial. BMC Urology 26: 127 (2026) Kassner N. et al. Effectiveness of a Combination of Nasturtium Herb and Horseradish Root (Angocin® Anti-Infekt N) Compared to Antibiotics in Managing Acute and Recurrent Urinary Tract Infections: A Retrospective Real-world Cohort Study. antibiotics 13 (11): 1036 (2024) Albrecht U. et al. A randomised, double-blind, placebo-controlled trial of a herbal medicinal product containing Tropaeoli majoris herba (Nasturtium) and Armoraciae rusticanae radix (Horseradish) for the prophylactic treatment of patients with chronically recurrent lower urinary tract infections. Curr Med Res Opin 23(10): 2415-2422 (2007) Kot B. Antibiotic resistance among uropathogenic Escherichia coli. Polish Journal of Microbiology 68 (4): 403-415 (2019) Deutsche Gesellschaft für Urologie e. V. (Hrsg.): S3-Leitlinie "Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei Erwachsenen" - Aktualisierung 2024. Langversion, 3.0, AWMF-Registernummer: 043/044, https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/043-044, Zugriff: 16.04.2026 Herz C. et al. Evaluation of an aqueous extract from horseradish root (Armoracia rusticana radix) against lipopolysaccharide-induced cellular inflammation reaction. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Volume 2017, Article ID 1950692 (2017) Tran H.T.T. et al. Nasturtium (Indian cress, Tropaeolum majus nanum) dually blocks the COX an LOX pathway in primary human immune cells. Phytomedicine 23: 611-620 (2016) Conrad A. et al. In vitro study to evaluate the antibacterial activity of a combination of the haulm of nasturtium (Tropaeoli majoris herba) and of the roots of horseradish (Armoraciae rusticanae radix). Arzneimittelforschung 56 (12): 842-849 (2006) Mutters N. et al. Treating urinary tract infections due to MDR E. coli with Isothiocyanates a phytotherapeutic alternative to antibiotics? Fitoterapia 129: 237-240 (2018) Eichel V. et al. Antimicrobial effects of mustard oil-containing plants against oral pathogens: an in vitro study. BMC Complementary Medicine and Therapies 20 (1): 156 (2020) Marcon J. et al. In vitro efficacy of phytotherapeutics suggested for prevention and therapy of urinary tract infections. Infection 47 (6): 937-944 (2019) Kaiser SJ. et al. Natural isothiocyanates express antimicrobial activity against developing and mature biofilms of Pseudomonas aeruginosa. Fitoterapia 119: 57-63 (2017) Flores-Mireles A.L. et al. Urinary tract infections: epidemiology, mechanisms of infection and treatment options. Nature Reviews Microbiology 13 (5): 269-284 (2015) Jhang J.F. et al. Recent advances in recurrent urinary tract infection from pathogenesis and biomarkers to prevention. Ci Ji Yi Xue Za Zhi 29 (3): 131-137 (2017)

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