Investoren setzen auf Körber: Technologiekonzern erhält 600 Millionen Euro zusätzliche Liquidität

Die Körber AG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen am Kapitalmarkt platziert und 600 Millionen Euro bei Investoren eingeworben. Mit der Finanzierung sichert sich der internationale Technologiekonzern zusätzliche Liquidität für die Umsetzung seiner Wachstumsstrategie.

Das Gesamtvolumen der Transaktion in Höhe von 600 Millionen Euro zum Stichtag 28. Juni 2022 wurde mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren platziert und übertraf das ursprünglich angekündigte Volumen von 300 Millionen Euro um das Doppelte.

"Das große Interesse der Anleger an dieser Finanzierungsrunde ist ein erneuter Vertrauensbeweis in unsere auf langfristiges und nachhaltiges Wachstum ausgelegte Strategie", sagt Stefan Kirschke, Chief Financial Officer des Körber-Konzerns.

Erst Ende November 2020 hatte Körber ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 400 Millionen Euro in einem damals ebenfalls durchaus anspruchsvollen Marktumfeld platzieren können. Mit dem nun platzierten Schuldscheindarlehen ist Körber bestens gerüstet für weitere Zukäufe und Wachstumsaktivitäten.

Die Schuldscheinemission wurde arrangiert durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und Landesbank Baden-Württemberg.

Wir sind Körber - ein internationaler Technologiekonzern mit rund 10.000 Mitarbeitern, mehr als 100 Standorten weltweit und einem gemeinsamen Ziel: Wir setzen unternehmerisches Denken in Kundenerfolge um und gestalten den technologischen Wandel. In den Geschäftsfeldern Digital, Pharma, Supply Chain, Tissue und Tabak bieten wir Produkte, Lösungen und Services, die begeistern. Auf Kundenbedürfnisse reagieren wir schnell, Ideen setzen wir nahtlos um, und mit unseren Innovationen schaffen wir Mehrwert für unsere Kunden. Dabei bauen wir verstärkt auf Ökosysteme, die die Herausforderungen von heute und morgen lösen. Die Körber AG ist die Holdinggesellschaft des Körber-Konzerns.

