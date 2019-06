Körber AG

Erfolgreiches Jahr für die Körber AG: Umsatz erreicht 2018 erneut Rekordniveau

Konzern stärkt Technologiekompetenz

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

- Auftragseingang, Konzernumsatz und -ergebnis weiterhin hoch - Strategische Investitionen in Zukunftstechnologien, Digitalisierung und Fokus auf Innovationen - Weitere Akquisitionen fördern nachhaltiges Wachstum

Der international agierende Technologiekonzern Körber blickt auf ein operativ sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurück. Mit der konsequenten Umsetzung der langfristig ausgerichteten Strategie unterstreicht der Konzern seinen Anspruch auf Marktführerschaft durch Technologieführerschaft. Anpassungen im Portfolio erlauben Körber zudem signifikante Investitionen in strategisch wichtige Zukunftstechnologien und Märkte sowie entsprechende Akquisitionen, um weiter nachhaltig zu wachsen. Gemeinsam mit seinen Partnern und Kunden wird der Konzern auch künftig Innovationen vorantreiben, um die besten Lösungen für seine Kunden anbieten zu können.

Mit einem Auftragseingang in Höhe von 2.657 Mio. Euro (Vorjahr: 2.901 Mio. Euro), einem Umsatz von 2.546 Mio. Euro (Vorjahr: 2.609 Mio. Euro) und einem EBITA von 228 Mio. Euro (Vorjahr: 239 Mio. Euro) war das Berichtsjahr 2018 für den Körber-Konzern - unter Berücksichtigung des Verkaufs des Geschäftsfeldes Werkzeugmaschinen zur Jahresmitte - eines der erfolgreichsten seiner Geschichte. Die Umsatzrendite lag wie im Vorjahr bei 9%.

Körber gestaltet technologischen Wandel durch Innovationen

Der Körber-Konzern setzt seine strategische Weiterentwicklung fokussiert und konsequent fort. "Unseren Anspruch auf Marktführerschaft durch Technologieführerschaft setzen wir um, indem wir den industriellen und technologischen Wandel aktiv und führend gestalten", betont Stephan Seifert, Vorstandsvorsitzender der Körber AG. "Einer der Leitsätze unseres Gründers Kurt A. Körber lautet: 'Das Richtige als Erster zum richtigen Zeitpunkt tun'. Diese unternehmerische Grundhaltung, Veränderungen und Chancen als Erster zu erkennen, aufzunehmen und zu gestalten, gilt für uns mehr denn je. Denn so werden wir unseren Kunden dauerhaft einen echten und zukunftsorientierten Wettbewerbsvorteil bieten. Das Jahr 2018 stand daher unter dem Leitgedanken 'Wir sind Innovation'. Gemeinsam mit unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern haben wir auf einer breiten Basis wieder verschiedenste Ideen und Innovationen zum Markt- und Kundenerfolg geführt."

Die Fokussierung auf Innovationen spiegelt sich unter anderem auch in den Aufwendungen des Konzerns für Forschung und Entwicklung (F&E) wider. Diese stiegen 2018 nochmals deutlich und lagen bei 151 Mio. Euro (Vorjahr: 138 Mio. Euro). Dies entspricht einer F&E-Quote von 5,9% vom Umsatz (Vorjahr: 5,3%).

Konzern baut mit Akquisitionen und Beteiligungen Ökosystem aus

Körber entwickelt sich weiter zum - auch digital - führenden Technologiekonzern, das unterstreichen weitere Akquisitionen und Beteiligungen: Mit dem Erwerb der britischen Centriq Group setzt der Konzern auf die zunehmende Bedeutung der Sprachsteuerung und zählt damit zusammen mit dem bereits bestehenden starken nordamerikanischen Sprachlösungsgeschäft in seinem Geschäftsfeld Logistik-Systeme zu einem der führenden Anbieter in diesem Bereich weltweit. Mit der Akquisition von Connyun sowie den Beteiligungen an Magazino und dem Northern Logistics Accelerator stärkt Körber zudem konsequent seine digitalen Technologiekompetenzen und erweitert sein Ökosystem.

"Wir waren schon immer und sind auch heute führend bei der Entwicklung innovativer Maschinen und Anlagen für unsere Kunden. Zudem bauen wir seit Jahren sehr erfolgreich unsere Softwarekompetenzen aus", betont Stephan Seifert. "Jetzt werden wir weitere neue Technologien und digitale Kompetenzen wertstiftend integrieren und so unseren Kunden einzigartige Gesamtkonzepte anbieten. Dazu binden wir noch stärker externe Partner ein und setzen weltweit auf strategisch starke Beteiligungen an Firmen und Start-ups."

"Unsere äußerst stabile und solide Finanzsituation erlaubt es uns, weiter international zu wachsen und konsequent in neue Geschäftsmodelle und -ideen zu investieren", ergänzt Stefan Kirschke, Finanzvorstand der Körber AG.

Im Rahmen seiner strategischen Fokussierung veräußerte Körber 2018 die Geschäftsfelder Werkzeugmaschinen und Automation an Investoren, die den Unternehmen weitere Entwicklungs- und Wachstumsmöglichkeiten bieten.

Über Körber:

Die Körber AG ist die Holdinggesellschaft eines internationalen Technologiekonzerns mit weltweit rund 10.000 Mitarbeitern. Der Konzern vereint technologisch führende Unternehmen mit mehr als 100 Produktions-, Service- und Vertriebsstandorten. Körber verbindet die Vorteile einer weltweit präsenten Organisation mit den Stärken hochspezialisierter und flexibler mittelständischer Unternehmen. Diese bieten ihren Kunden Lösungen, Produkte und Services in den Geschäftsfeldern Körber Digital, Logistik-Systeme, Pharma-Systeme, Tissue und Tabak.

Pressekontakt:



Henriette Viebig

Head of Corporate Communications

Körber AG

Tel. +49 40 211 07 422

Mob. +49 173 66 96 857

henriette.viebig@koerber.de



Matthias Mezele

Senior Manager Corporate Communications

Körber AG

Tel. +49 40 211 07 364

Mob. +49 173 751 91 48

matthias.mezele@koerber.de

Original-Content von: Körber AG, übermittelt durch news aktuell