"Die 500 besten Weingüter in Deutschland 2023"- DER FEINSCHMECKER veröffentlicht neuen Pocket Guide

Ob Mosel, Pfalz, Rheinhessen, Baden oder eines der anderen Anbaugebiete in Deutschland - Winzer produzieren hierzulande seit Jahren ausgezeichnete Weine. Die besten 500 unter ihnen stellt DER FEINSCHMECKER seit 2000 jährlich in einem Taschenbuch und online unter www.feinschmecker.de vor, jeweils mit einer kurzen Beschreibung, Bewertung und Weintipps für jedes Budget. Für die neue Ausgabe des Pocket Guide haben elf renommierte deutsche Verkoster*innen in den vergangenen Wochen hunderte von Weinen aus dem aktuellen Jahrgang probiert und bewertet. "Trotz des regenreichen Sommers ist der Jahrgang 2021 insgesamt sehr gut. Vor allem die Mosel konnte punkten, dabei vor allem mit der beliebten Qualitätsstufe Kabinett", resümiert Gabriele Heins, stellvertretende Chefredakteurin und Ressortleiterin Wein von DER FEINSCHMECKER. Für die neue Ausgabe des Wein-Guides hatten rund 800 Weingüter jeweils maximal acht ihrer Weine aus dem aktuellen Jahrgang eingereicht.

"Wir haben uns sehr gefreut wieder einmal feststellen zu können, dass deutsche Winzer und Weine in wirklich exzellenter Form sind - ob Klassiker oder Newcomer", so Gabriele Heins. "Auch diese Brache hat schließlich mit Preissteigerungen zu kämpfen, etwa bei Glas, Kartonagen, Kork und Energie. Ungeachtet dessen sind in Deutschland auch dieses Jahr wieder qualitativ hervorragende und pointierte Weine produziert worden. Das zeigt sich nicht zuletzt an den vielen Aufsteigern, die nun die Spitze unseres Wein-Führers erklimmen."

Neu mit erstmals der höchsten Punktzahl (5F) finden sich diese Weingüter im FEINSCHMECKER-Ranking wieder:

Philipp Kuhn, Pfalz

Kühling Gillot, Rheinhessen

Battenfeld Spanier Rheinhessen

Salwey, Baden

Willi Schäfer, Mosel

Dicht dahinter platzierte die Jury mit zweithöchster Punktzahl (4,5 F) erstmals diese Weingüter:

Christoffel Erben, Mosel

Karl Haidle, Württemberg

Fritz Waßmer, Baden

Martin Waßmer, Baden

Ansgar Clüsserath, Mosel

Bergdolt, Pfalz

Ebenfalls empfehlenswert und mit erstmals 4 Punkten bewerteten die Verkoster diese fünf Winzer:

Bickel-Stumpf, Franken

Pfeffingen, Franken

Bardong, Rheingau

Griesel, Hess. Bergstraße

Forstmeister Geltz-Zilliken, Mosel

