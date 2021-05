Bank für Tirol und Vorarlberg AG

EANS-Adhoc: Bank für Tirol und Vorarlberg AG

Dividendenausschüttung

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse 07.05.2021 Innsbruck - BANK FÜR TIROL UND VORARLBERG AKTIENGESELLSCHAFT BEKANNTMACHUNG Die 103. ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre unserer Gesellschaft vom 7. Mai 2021 hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von EUR 0,12 pro Stamm-Stückaktie und Vorzugs-Stückaktie auf das zum 31.12.2020 dividendenberechtigte Grundkapital von EUR 68.062.500,-- auszuschütten. Demgemäß entfällt auf je Stück Stammaktie ein Betrag von............................................................................................... EUR 0,12 je Stück Vorzugsaktie ein Betrag von............................................................................................... EUR 0,12 abzüglich 27,5 % KESt. Die Ausschüttung der Dividende erfolgt ab 18. Mai 2021. Handel ex Dividende an der Börse ab 14. Mai 2021 Record Date (Nachweisstichtag "Dividende"): 17. Mai 2021 Innsbruck, am 7. Mai 2021 Der Vorstand Rückfragehinweis: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Bereich Recht und Beteiligungen Dr. Stefan Heidinger +43-505333-1500 stefan.heidinger@btv.at Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

