am Montag, 1. Februar 2021, um 21:00 Uhr, live aus Köln

München

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema: Zu wenig, zu langsam, zu kompliziert: Scheitert Deutschland am Impfen?

Die Gäste:

Karl-Josef Laumann, CDU, NRW-Minister für Gesundheit, Arbeit und Soziales

Dr. Eckart von Hirschhausen, Mediziner, Autor und Moderator

Franz Müntefering ,Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO); ehem. SPD-Vorsitzender)

Dr. Lisa Federle, Notärztin, Pandemiebeauftragte Tübingen

Anette Dowideit, Ressortleiterin Investigativteam "Welt am Sonntag", Buchautorin

Erst Hoffnung, jetzt auch Ärgernis: Was ist bei der Impfkampagne schon im Vorfeld falsch gelaufen? Wo hakt es bei der Organisation? Wie kann die Corona-Impfung doch noch zum Befreiungsschlag werden? Die Diskussion nach der Dokumentation zum Thema.

Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln.

Redaktion: Torsten Beermann (WDR)

