Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen zehnminütigen "Brennpunkt" (hr) aus: Donnerstag, 28. Januar 2021, 20:15 Uhr: Brennpunkt: Das Urteil - Der Mord an Walter Lübcke Moderation: Markus Gürne Wegen des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) hat das Oberlandesgericht Frankfurt heute den Hauptangeklagten Stephan E. zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter stellten zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Der "Brennpunkt" des Hessischen Rundfunks fasst den seit Juni 2020 laufenden Prozess zusammen und zeigt, wie die Bewohner in Lübckes Heimat, dem nordhessischen Wolfhagen-Istha, auf das Urteil reagieren. Außerdem blickt die Sendung auf die rechtsextreme Szene in Nordhessen. Sie gilt als eine der Hochburgen in Deutschland. Doch seit Jahren werden Hinweise ignoriert, Vorfälle heruntergespielt und Ermittlungen behindert. Als Gesprächspartnerin begrüßt Moderator Markus Gürne die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Auf sie wurde 2015 ein Attentat mit rechtsextremem Hintergrund verübt, bei dem sie schwer verletzt wurde. Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD-Mediathek on demand abrufbar.

