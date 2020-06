Bank für Tirol und Vorarlberg AG

EANS-Adhoc: Bank für Tirol und Vorarlberg AG

Neuer Vorsitzender des Aufsichtsrates

Innsbruck - 10.06.2020 Innsbruck - Hanno Ulmer wurde in der heutigen konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates der BTV einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates der BTV gewählt. Hanno Ulmer, geboren am 29.06.1957, ist seit 1976 insbesondere in verschiedenen Vorstands- und Aufsichtsfunktionen für die Doppelmayr-Gruppe, Wolfurt, tätig. Hanno Ulmer ist seit 2012 Mitglied des Aufsichtsrates der BTV.

