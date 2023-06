Deutsche Medien-Manufaktur (DMM), LANDLUST

LANDLUST Hotels: Die Marke LANDLUST erobert den Reisemarkt

Münster (ots)

Die Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) und die LV digital GmbH kooperieren und steigen mit LANDLUST in die Tourismusbranche ein. Die Marke "LANDLUST Hotels" bündelt erstklassige, inhabergeführte Landhotels, die Natur, Genuss und die Faszination fürs Landleben hautnah erlebbar machen. Auf Landlust-hotels.com finden interessierte Reisende eine zentrale Anlaufstelle für hochwertige Landurlaubsziele mit umfangreichen Porträts der Hotels und deren Inhaber. LANDLUST-Reisereportagen der Redakteurinnen und Redakteure über die unterschiedlichen Regionen ergänzen das Angebot, das auf starke Bilder, Leidenschaft und Emotionen sowie Authentizität setzt.

Die LANDLUST-Redaktion kuratiert das Angebot auf dem Portal und setzt bei der Auswahl der Destinationen strenge Kriterien an. Hier spielen die Qualität in Architektur, Ausstattung, Komfort und Umfang des Angebots sowie das dadurch transportierte Landlust-Gefühl eine große Rolle. Die LV digital GmbH koordiniert und pflegt das Portal. Das Team um Projektleiter Thomas Kortenjan verfügt als Anbieter von Landreise.de, dem Portal mit über 4.000 Bauernhöfen und Landquartieren in Deutschland und Europa, über langjährige Erfahrung im Auf- und Ausbau von touristischen Portalen und Marken.

Zum Launch des Portals erwartet die Reisefreudigen handverlesene Landhotels unter anderem im Allgäu, im Münsterland, an der Mecklenburgischen Seenplatte, an der Mosel und am Bodensee sowie im Salzburger Land in Österreich. Das Angebot wird stetig ausgebaut. Hotelinhabern ermöglicht Landlust-hotel.com einen neuen Online-Vertriebsweg. Ein zweistufiges Preismodell gestattet es Hotels unterschiedlicher Größen in der DACH-Region und darüber hinaus, Teil der LANDLUST Hotel-Familie zu werden. Als erste Adresse für Landurlauberlebnisse profitieren Hoteliers nicht nur von der hohen Bekanntheit und dem starken Vertrauen in die Marke LANDLUST, sondern auch vom positiven Imagetransfer, der mit der Zeitschrift assoziierten Werte Qualität, Genuss und Ursprünglichkeit. Das Tragen des Labels "LANDLUST Hotels" führt zu einem Alleinstellungsmerkmal und hilft, sich gegenüber dem Wettbewerb abzugrenzen. Außerdem profitieren die Hotels von hochwertigen Werbeplatzierungen in jeder Ausgabe der LANDLUST mit einer verkauften Auflage von 801.748 Exemplaren und 3,72 Mio. Leserinnen und Leser. Auch in weiteren Magazinen des Verlages wird für "LANDLUST Hotels" geworben.

"LANDLUST ist Ausdruck von Wertschätzung gegenüber der Natur, allem Handgemachten und einer authentischen, nachhaltigen und bodenständigen Lebensweise. Das besondere Landlustgefühl übertragen wir auf die Themen Urlaub und Reisen. Unsere Leserschaft ist Hotelurlauben, Genuss, Kultur, Radfahren, Wandern und Wellness gegenüber sehr aufgeschlossen. Sie verreist mehrmals pro Jahr und verfügt über ein hohes Einkommen. Mit LANDLUST Hotels bieten wir den Leserinnen und Lesern unvergessliche Landurlaubserlebnisse und der Hotel-Branche von den Top-Werten der Marke zu profitieren", sagt Frank Gloystein, Publisher LANDLUST.

Weitere Informationen gibt es in der aktuellen LANDLUST (ab 14. Juni im Handel) oder auf der Website unter Landlust-hotels.com.

